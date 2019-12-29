Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 декабря

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от +2 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 29 декабря.

В Симферополе в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 4, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 96 процентов. Ветер северный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от +1 до +2 градусов.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 81 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Феодосии утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 84 процентов. Ветер северо-восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Керчи утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 85 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 89 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.

В Джанкое в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 5, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 80 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Севастополе - 10, в Учкуевке - 10, в Феодосии - 9, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 25, на Кипре - 19, в Одессе - 8, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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