Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 29 декабря

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29 декабря 2019
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 29 декабря.
В Симферополе в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов. Ветер северо-восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 4, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.
В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 96 процентов. Ветер северный до 2 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от +1 до +2 градусов.
В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 81 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
В Феодосии утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 84 процентов. Ветер северо-восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
В Керчи утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 85 процентов. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.
В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 89 процентов. Ветер северо-восточный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
В Джанкое в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов. Ветер северо-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 1 до 5, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.
В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 80 процентов. Ветер северо-восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Севастополе - 10, в Учкуевке - 10, в Феодосии - 9, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 11, в Египте - 25, на Кипре - 19, в Одессе - 8, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.
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