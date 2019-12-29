Перед Новым годом часть Симферополя останется без света

Несколько улиц Симферополя 30 декабря отключают от энергоснабжения.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с заменой опор.

«Электроэнергия 30 декабря будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Бетховена, 2-29; ул. Крупской, 26-40 (чет), 21-49 (нечет); пер. Гравийный, 1, 3; ул. Стахановцев, 14-24 (чет), 27-41 (нечет); ул. Чайковского, 20, 22, 17/26», – говорится в сообщении.

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