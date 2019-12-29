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Жилплощадь -> Финансы и бизнес

Названа стоимость самой доступной квартиры в Крыму

Воскресенье
29 декабря 2019
14:01

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019


Минимальная стоимость квартиры в Крыму – 550 тысяч рублей. В такую сумму было оценено жилое помещение в селе Чапаевка, Советского района Республики Крым.

Об этом сообщили эксперты сервиса ЦИАН.

Площадь самого доступного жилого помещения в Крыму – 44,6 кв. м. Расположено оно на втором этаже двухэтажного дома, рассчитанного на четыре квартиры. Поблизости есть магазины, детский сад, школа, поликлиника, аптека и почтовое отделение.

— Дом теплый, построен из камня-ракушки, южное расположение. Электричество, водоснабжение, канализация, совмещенный санузел имеются. Отопление паровое (автономное), есть возможность подключить газ (газовая труба проходит в десяти метрах от дома). Во дворе есть палисадник, хозяйственные постройки, подвал, гараж, — сказано в сообщении.

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