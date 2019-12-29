Названа стоимость самой доступной квартиры в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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29 декабря 2019
Об этом сообщили эксперты сервиса ЦИАН.
Площадь самого доступного жилого помещения в Крыму – 44,6 кв. м. Расположено оно на втором этаже двухэтажного дома, рассчитанного на четыре квартиры. Поблизости есть магазины, детский сад, школа, поликлиника, аптека и почтовое отделение.
— Дом теплый, построен из камня-ракушки, южное расположение. Электричество, водоснабжение, канализация, совмещенный санузел имеются. Отопление паровое (автономное), есть возможность подключить газ (газовая труба проходит в десяти метрах от дома). Во дворе есть палисадник, хозяйственные постройки, подвал, гараж, — сказано в сообщении.
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