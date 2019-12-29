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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Минприроды Крыма оштрафовало сеть АЗС на 560 тысяч рублей

Воскресенье
29 декабря 2019
14:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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Декабрь 2019
29 декабря 2019


Нарушения были установлены в результате проведения внеплановой выездной проверки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства в работе сети АЗС, осуществляющей деятельность на территории г. Симферополя и Симферопольского района.

Нарушения в области охраны атмосферного воздуха были установлены в результате проведения государственными инспекторами управления экологического надзора Центрально-Крымского региона Минприроды Крыма внеплановой выездной проверки.

Кроме того, субъектом хозяйствования не была представлена в Минприроды Крыма отчетность об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля.

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За допущенные нарушения природоохранного законодательства предприятие и его должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 546,100 тыс. рублей.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым призывает соблюдать требования в области охраны окружающей среды и напоминает о необходимости предоставления в установленные сроки предусмотренной природоохранным законодательством.

С целью предупреждения возможных нарушений сотрудниками ведомства на регулярной основе ведется разъяснительная работа, а также в рамках полномочий осуществляется контрольно-надзорная деятельность.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/29/minprirody-kryma-oshtrafovalo-set-azs-na-560-tysyach-rublei-126372/

 
 

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