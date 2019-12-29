«Крымавтодор» установил светофор системы «Радуга» на Евпаторийской трассе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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29 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.
«В рамках безопасности дорожного движения ГУП РК «Крымавтодор» на Евпаторийском шоссе установил светофорный объект с повторителем сигнала светофора «Радуга». Эти меры будут применяться на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым с повышенным уровнем аварийности», - говорится в сообщении.
Первый светофор установлен за Евпаторийской развязкой на пешеходном переходе недалеко от гипермаркета «Метро».
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Система представляет собой светящийся элемент, идущий вдоль столба, на котором установлен светофор, дублирующий его цвет.
Отмечается, что благодаря системе можно привлечь внимание водителя издалека, даже при осадках и густом тумане, что позволит заранее принять меры по снижению скорости и минимизировать аварийные ситуации с участием пешеходов.
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