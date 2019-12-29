«Крымавтодор» установил светофор системы «Радуга» на Евпаторийской трассе

Госпредприятие «Крымавтодор» установило светофор с повторителем сигнала системы «Радуга» на Евпаторийской трассе.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

«В рамках безопасности дорожного движения ГУП РК «Крымавтодор» на Евпаторийском шоссе установил светофорный объект с повторителем сигнала светофора «Радуга». Эти меры будут применяться на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым с повышенным уровнем аварийности», - говорится в сообщении.

Первый светофор установлен за Евпаторийской развязкой на пешеходном переходе недалеко от гипермаркета «Метро».

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Система представляет собой светящийся элемент, идущий вдоль столба, на котором установлен светофор, дублирующий его цвет.

Отмечается, что благодаря системе можно привлечь внимание водителя издалека, даже при осадках и густом тумане, что позволит заранее принять меры по снижению скорости и минимизировать аварийные ситуации с участием пешеходов.

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