К созданию в Севастополе ливневой канализации обещают приступить в 2020 году

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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29 декабря 2019
Как во время заседания городского правительства рассказала представитель разработчиков схемы (ООО «Авиакомпания Авиамониторинг») Татьяна Корепанова, реализация проекта потребует около 21 млрд рублей.
«Необходимо будет выполнить строительство локальных очистных сооружений, глубоководных выпусков, канализационных насосных станций, магистральных коллекторов… Проектирование запланировано провести с 2020 по 2022 год, строительно-монтажные работы с 2021 по 2024 год», - отметила она.
На проектно-изыскательские работы потребуется 1,6 млрд рублей, непосредственно на строительство – более 19,3 млрд рублей.
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По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, строительство ливневой канализации поддержано на федеральном уровне. «Есть поручение президента о включение в ФЦП ливневой канализации с тем, чтобы в следующем году мы начали проектирование, основываясь на принятой сегодня схеме», - сказал он.
В Севастополе нет полноценной системы ливневой канализации. В настоящее время во время сильных дождей многие районы Севастополя затапливает водой, в центральной части города из-за обильных осадков часто разрушаются подпорные стены, что вызывает нарекания горожан.
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