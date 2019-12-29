Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Коммунальное хозяйство

К созданию в Севастополе ливневой канализации обещают приступить в 2020 году

Воскресенье
29 декабря 2019
13:28

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
29 декабря 2019


Правительство Севастополя утвердило схему ливневой канализации города, которая предполагает создание масштабной сети стоков, дренажных коллекторов, перекачивающих станций в основных районах города.

Как во время заседания городского правительства рассказала представитель разработчиков схемы (ООО «Авиакомпания Авиамониторинг») Татьяна Корепанова, реализация проекта потребует около 21 млрд рублей.

«Необходимо будет выполнить строительство локальных очистных сооружений, глубоководных выпусков, канализационных насосных станций, магистральных коллекторов… Проектирование запланировано провести с 2020 по 2022 год, строительно-монтажные работы с 2021 по 2024 год», - отметила она.

На проектно-изыскательские работы потребуется 1,6 млрд рублей, непосредственно на строительство – более 19,3 млрд рублей.

Читайте: С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка

По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, строительство ливневой канализации поддержано на федеральном уровне. «Есть поручение президента о включение в ФЦП ливневой канализации с тем, чтобы в следующем году мы начали проектирование, основываясь на принятой сегодня схеме», - сказал он.

В Севастополе нет полноценной системы ливневой канализации. В настоящее время во время сильных дождей многие районы Севастополя затапливает водой, в центральной части города из-за обильных осадков часто разрушаются подпорные стены, что вызывает нарекания горожан.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Севастопольцев уже предупреждают об отключениях света в январе. «Севастопольэнерго» обнародовало график отключений света в городе на январь.

Вчера: С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка. Евпаторийский морской порт готовится к нанесению новых ударов по песчаным пляжам Западного Крыма.

Вчера: В Севастополе установили памятник Святому Клименту. В Казачьей бухте Севастополя силами общественной организации «Международный союз славянского туризма – исторические города» установили памятник Святому Клименту – сосланному в Крым четвертому Папе Римскому.

Вчера: В Крыму думают, что экономят воду с помощью «инновационных технологий». Инновационные технологии выращивания многолетних культур позволят существенно экономить водные ресурсы республики.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/29/k-sozdaniju-v-sevastopole-livnevoi-kanalizatsii-obeshajut-pristupit-v-2020-godu-126370/

 
 

Коммунальное хозяйство

С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка

С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка

Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом

Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом

Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды

Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды

В Крыму предупреждают о возможном росте тарифов на электричество для населения

В Крыму предупреждают о возможном росте тарифов на электричество для населения

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

Железнодорожное сообщения Крыма с Россией началось с курьеза

Железнодорожное сообщения Крыма с Россией началось с курьеза

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.