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Власть -> Армия и флот

Эксперт думает, что США пока не готовит военных операций в Крыму

Воскресенье
29 декабря 2019
19:26

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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29 декабря 2019


Эксперт думает, что США пока не готовит военных операций в Крыму

© Новости Крыма

Полеты американских самолетов-разведчиков вблизи Крыма происходят регулярно, наблюдающаяся в последнее время их активизация вряд ли связана с подготовкой США какой-либо военной операции в регионе, считает военный обозреватель Илья Крамник.

«Активность беспилотников США так или иначе периодически повышается, а затем сокращается на самых разных участках российской границы. Они и в Арктике летают, и в Прибалтике вблизи Калининграда, и на Дальнем Востоке. Но Крым и восток Украины – это те районы, где они появляются достаточно регулярно. Это связано с известной напряженностью в отношениях России и Запада по крымскому и донбасскому вопросам», – сказал Крамник.

При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что американские беспилотники регулярно появляются в районе Крымского полуострова, начиная с 2014 года, «вряд ли стоит делать из этого вывод, что готовится какая-то операция или что-то в этом роде».

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По словам эксперта, США используют эти дроны для визуальной разведки в регионе.

«До сих пор лучший способ что-то обнаружить – увидеть это глазами. Беспилотники представляют со своим оборудованием большие возможности для того, чтобы визуально увидеть какие-то объекты. Кроме того, на них может быть установлена различная аппаратура для радиолокационной разведки, фиксации радиосвязи и радиолокаций оппонента и так далее. Нагрузка, как правило, очень вариативная. Американцы являются одними из лидеров по разработке беспилотных аппаратов», – отметил военный обозреватель.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 27 декабря 2019: Разведсамолет США несколько часов летал вдоль берегов Крыма. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет вблизи берегов Крыма и Кубани.

Пятница, 27 декабря 2019: На подъем затонувшего в Севастополе дока с подлодкой уйдет полгода. На работы по подъему затонувшего в Севастополе плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода уйдет до шести месяцев.

Четверг, 26 декабря 2019: Военнослужащие обжаловали приговор за случайный пуск ракеты в Крыму. Двое военнослужащих, совершившие случайный пуск авиационной управляемой ракеты в Крыму, обжаловали взыскание с них 31 млн рублей.

Четверг, 26 декабря 2019: В Ялте уклонистов от службы в российской армии ищут с помощью казаков. Ялта выполнила основной план осеннего призыва-2019, но еще предстоит дополнительно направить на службу четыре десятка горожан.

 

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