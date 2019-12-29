Эксперт думает, что США пока не готовит военных операций в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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«Активность беспилотников США так или иначе периодически повышается, а затем сокращается на самых разных участках российской границы. Они и в Арктике летают, и в Прибалтике вблизи Калининграда, и на Дальнем Востоке. Но Крым и восток Украины – это те районы, где они появляются достаточно регулярно. Это связано с известной напряженностью в отношениях России и Запада по крымскому и донбасскому вопросам», – сказал Крамник.
При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что американские беспилотники регулярно появляются в районе Крымского полуострова, начиная с 2014 года, «вряд ли стоит делать из этого вывод, что готовится какая-то операция или что-то в этом роде».
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По словам эксперта, США используют эти дроны для визуальной разведки в регионе.
«До сих пор лучший способ что-то обнаружить – увидеть это глазами. Беспилотники представляют со своим оборудованием большие возможности для того, чтобы визуально увидеть какие-то объекты. Кроме того, на них может быть установлена различная аппаратура для радиолокационной разведки, фиксации радиосвязи и радиолокаций оппонента и так далее. Нагрузка, как правило, очень вариативная. Американцы являются одними из лидеров по разработке беспилотных аппаратов», – отметил военный обозреватель.
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