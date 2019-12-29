Что будет, если разрешить детям начинать учебу на час позже

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Ученые считают, что это поможет в борьбе с недосыпанием среди подростков

Ученики, у которых есть возможность начинать учебу позже, дольше спят, чувствуют себя менее усталыми и лучше концентрируются. Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимиллиана считают, что гибкое начало учебного дня может помочь в борьбе с эпидемией недосыпания среди подростков. Результаты их научной работы опубликованы в журнале Sleep.

В новом исследовании участвовали старшеклассники западногерманской гимназии Альсдорфа. Они могли сами выбирать время начала занятий – в 8:00 или в 8:50 утра. В случае позднего начала (пропуска первого урока) они должны были компенсировать пропущенное занятие самообучением в течение недели, когда в их учебном расписании были «окна».

Ученые оценили, как влияет на подростков такое гибкое посещение, которое помогает им учиться в своем собственном темпе. Они начали наблюдения за три недели до введения новой системы и продолжали их в течение шести недель после ее старта. Исследователи анализировали ежедневные дневники сна и данные наручных мониторов сна участников эксперимента. Они обнаружили, что практически всем, кто начинал учебный день позже, это изменение пошло на пользу.

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Авторы исследования отметили, что польза гибкого посещения по утрам была не просто универсальной: ее выраженность была одинаковой, независимо от хронотипа, пола, класса и регулярности позднего начала занятий. Этот вывод важен, поскольку существует опасение, что при позднем начале занятий ученики будут позже ложиться спать, сводя на нет его преимущества. Однако оказалось, что их сон в среднем увеличился на 1,1 часа (8 часов вместо 6,9).

Ученых удивило то, что ученики не часто пользовались преимуществами позднего начала уроков. В целом, они предпочли начинать учебу в 8:50 в 39% случаев, примерно два дня из пяти дней обычной школьной недели.

При позднем начале занятий учащиеся выше оценивали качество своего сна. Тестирование в конце эксперимента показало, что они чувствовали себя менее уставшими, лучше концентрировались как во время занятий, так и дома после школы. Важным выводом ученые считают и то, что ученикам нравится, когда у них есть возможность выбора времени начала занятий по утрам.

Автор статьи Валерия Сема

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