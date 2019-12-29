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Власть -> Финансы и бизнес

Аксенов обещает: цены на топливо в Крыму упадут, но только в следующем году

Воскресенье
29 декабря 2019
15:21

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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29 декабря 2019


Аксенов обещает: цены на топливо в Крыму упадут, но только в следующем году

© Новости Крыма

Власти Крыма думают, что предпринимают меры по снижению цен на топливо в республике.

По мнению Сергея Аксенова, «результаты этой работы крымчане увидят уже в начале следующего года».

«Надеемся, сможем на полтора рубля цену топлива опустить. Понимание есть, как это сделать», – сказал глава республики.

Так, по словам Аксенова, снижению стоимости бензина на полуострове будет способствовать изменение логистики закупки и доставки нефтепродуктов в регион.  

«Транспортировка топлива с отдельных предприятий в Крыму стоит достаточно дорого. Поэтому мы договорились с крупными игроками рынка, чтобы они поставляли нам топливо со своих заводов, находящихся ближе к Крыму, в частности, в Краснодарском крае и Волгоградской области. А компании, с которыми у нас есть действующие контракты, будут замещать им этот объем топлива в другом месте. Мы на этом собираемся выиграть», – уточнил он.

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Кроме того, глава республики сообщил о намерении пересмотреть существующие тарифы «Крымской железной дороги» на транспортировку нефтепродуктов.

«Крымская железная дорога» берет за километр пути почти в два раза больше, чем на материке. Думаю, в январе мы эту тарифную политику откорректируем», – сказал Аксенов.

Вопрос цен на топливо будет обсуждаться на рабочей встрече с крымскими операторами рынка нефтепродуктов, которая состоится в середине января.

«Всех крымских игроков рынка мы состыковали с рядом компаний, прежде всего с нашими партнерами из Татарстана. Надеемся, что в ручном режиме соединим всех. Уже почти все наши операторы изъявили желание закупать топливо у генеральных партнеров Республики Крым», – заключил Аксенов.

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Финансы и бизнес

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