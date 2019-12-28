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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой

Суббота
28 декабря 2019
18:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Алушта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019


Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой с участием грузовика и микроавтобуса.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«28 декабря около 14 часов 10 минут на автодороге Симферополь – Алушта в районе поселка Нижняя Кутузовка произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате аварии пострадали 8 человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель микроавтобуса Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, двигаясь по скользкой дороге, в результате допустив столкновение с грузовой автоцистерной, которая ехала впереди. В ДТП пострадали водитель микроавтобуса и семь его пассажиров.

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«Оперативно прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции пострадавшим была оказана первая помощь, все они были направлены в медицинское учреждение», – добавили в пресс-службе.

Микроавтобус двигался по заказному коммерческому маршруту. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.

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