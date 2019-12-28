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Власть -> Коммунальное хозяйство

Власти Севастополя запретили «земляные работы» в новогодние праздники

Суббота
28 декабря 2019
07:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019


Власти Севастополя вводят запрет на проведение земляных работ на период новогодних праздников. Информация об этом размещена на сайте правительства города.

«Департамент городского хозяйства города Севастополя рекомендует приостановить земляные работы в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения и электрических сетей, за исключением аварийно-восстановительных работ, в период с 8 утра 31.12.2019 до 8 утра 09.01.2020», – сказано в сообщении.

Как указано в информации, данные рекомендации вводятся «в целях обеспечения бесперебойного и качественного ресурсоснабжения потребителей города Севастополя, предупреждения и ликвидации инцидентов на объектах систем топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства».

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В Севастополе в новогоднюю ночь планируют запустить дополнительные рейсы катеров на Северную сторону.

Инспекторы отдела охотничьего надзора совместно с лесничими усилили патрулирование лесов перед новогодними праздниками в Севастополе.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/vlasti-sevastopolya-zapretili-zemlyanye-raboty-v-novogodnie-prazdniki-126347/

 
 

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