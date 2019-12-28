Власти Севастополя запретили «земляные работы» в новогодние праздники

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
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«Департамент городского хозяйства города Севастополя рекомендует приостановить земляные работы в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения и электрических сетей, за исключением аварийно-восстановительных работ, в период с 8 утра 31.12.2019 до 8 утра 09.01.2020», – сказано в сообщении.
Как указано в информации, данные рекомендации вводятся «в целях обеспечения бесперебойного и качественного ресурсоснабжения потребителей города Севастополя, предупреждения и ликвидации инцидентов на объектах систем топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства».
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В Севастополе в новогоднюю ночь планируют запустить дополнительные рейсы катеров на Северную сторону.
Инспекторы отдела охотничьего надзора совместно с лесничими усилили патрулирование лесов перед новогодними праздниками в Севастополе.
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Вчера: Часть Симферополя останется без электричества. 28 декабря 2019 с 08:00 до 16:00 в связи с проведением внеплановых работ будет прекращена подача электроэнергии по некоторым адресам.
Вчера: Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды. В Крыму начали выполнять поручение Владимира Путина о подготовке документов для использования Межгорного водохранилища. Это при успешном осуществлении проекта позволит устранить дефицит воды на части полуострова.
Четверг, 26 декабря 2019: За два года в Крыму лишили лицензии 54 управляющие компании. На основании решения Лицензионной комиссии РК и Инспекции по жилищному надзору Крыма начиная с 2018 года в республике лишили лицензии 54 управляющие организации.
Четверг, 26 декабря 2019: В Ялте пообещали благоустроить восемь парков и скверов. В МБУ «Зеленстрой» требуются ландшафтный дизайнер, агроном по защите растений, мастер по содержанию парков и скверов, столяра, рабочих зеленого строительства 1,2,3,4 разрядов для проведения работ по уходу за зелеными насаждениями, санитарной очистке территорий и других работ.
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