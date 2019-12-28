Власти Севастополя запретили «земляные работы» в новогодние праздники

Власти Севастополя вводят запрет на проведение земляных работ на период новогодних праздников. Информация об этом размещена на сайте правительства города.

«Департамент городского хозяйства города Севастополя рекомендует приостановить земляные работы в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения и электрических сетей, за исключением аварийно-восстановительных работ, в период с 8 утра 31.12.2019 до 8 утра 09.01.2020», – сказано в сообщении.

Как указано в информации, данные рекомендации вводятся «в целях обеспечения бесперебойного и качественного ресурсоснабжения потребителей города Севастополя, предупреждения и ликвидации инцидентов на объектах систем топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства».

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В Севастополе в новогоднюю ночь планируют запустить дополнительные рейсы катеров на Северную сторону.

Инспекторы отдела охотничьего надзора совместно с лесничими усилили патрулирование лесов перед новогодними праздниками в Севастополе.

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