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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Ялте решили жить по «новым правилам благоустройства»

Суббота
28 декабря 2019
11:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019


Новые правила благоустройства приняты в Ялте.

Соответствующий документ утвердили депутаты на внеочередной сессии городского совета.

«Принципиальное отличие новых правил от действующих с 2015 года до настоящего времени состоит в том, что на основании принятых в этом году поправок в федеральное и республиканское законодательства органам местного самоуправления дано право закреплять за собственниками и балансодержателями зданий, сооружений, торговых объектов и т. д. уборку и содержание прилегающих территорий, – пояснил заместитель главы администрации Ялты Виталий Оганесян. – Это то, чего не было раньше».

По словам Оганесяна, в новый документ также внесены положения, которые позволят убрать с улиц и дворовых территорий бесхозные и брошенные транспортные средства, что для региона остается серьезной проблемой, которая долгие годы не решалась. «В правилах сделаны необходимые поправки, а отделом транспорта уже разработан сам порядок их вывоза, проект которого находится в прокуратуре на согласовании», – сообщил заместитель главы администрации.

Оганесян также рассказал, что новыми правилами более детально регламентируются архитектурные решения фасадов зданий, кровель, ограждений, в том числе заборов вокруг строительных площадок.

«Собственники строек должны будут согласовывать со структурными подразделениями администрации конструкции, которые планируют размещать на фасадах домов типа кондиционеров или светильников, столбы для фонарей, и т. д.», – заверил он и добавил, что в перспективе часть согласительных процедур будет передана от департамента архитектуры территориальным органам, «чтобы людям не приходилось приезжать из отдаленных поселков и стоять в очередях за разрешениями по каждой мелочи».

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Кроме того, добавил заместитель главы администрации, документ регламентирует содержание и уборку общественных территорий и зеленых зон, определяет возможные места, где разрешен или запрещен выгул собак, детализирует ряд других направлений.

«Правила благоустройства – это основной акт, куда мы вносим все наши требования, но раскрывать их конкретнее сможем уже подзаконными актами – в частности, постановлениями администрации», – добавил Оганесян. Он обратил внимание, что Ялта стала одним из первых регионов в Крыму, где принят такой документ. После их принятия, выразил уверенность он, муниципальный контроль будет наделен полномочиями по более широкому кругу вопросов и в то же время «сможет точечно принимать решения и выносить предписания нарушителям».

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