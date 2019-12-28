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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Симферополе школьник покончил с собой из-за неразделенной любви

Суббота
28 декабря 2019
17:26

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019


Стали известны подробности самоубийства 15-летнего симферопольского школьника.

В Симферополе 15-летний парень не раз отправлял своей маме СМС о том, что хочет свести счеты с жизнью. Такие мысли в голове у школьника стали появляться после того, как девушка отвергла его ухаживания.

Родители два раза водили сына к психологу, чтобы решить проблему. Но это не помогло, пишет КП-Крым.

22 декабря мальчик исполнил свое обещание прямо в собственном доме. Его тело нашла мать. Школьник не дожил до своего 16-летия 2 месяца.

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Стоит отметить, что семья у школьника была благополучная и на учете нигде не стояла.

Полицейские передали все материалы дела в Следком, который и будет разбираться в ситуации.

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