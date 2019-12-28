В Симферополе школьник покончил с собой из-за неразделенной любви

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019
В Симферополе 15-летний парень не раз отправлял своей маме СМС о том, что хочет свести счеты с жизнью. Такие мысли в голове у школьника стали появляться после того, как девушка отвергла его ухаживания.
Родители два раза водили сына к психологу, чтобы решить проблему. Но это не помогло, пишет КП-Крым.
22 декабря мальчик исполнил свое обещание прямо в собственном доме. Его тело нашла мать. Школьник не дожил до своего 16-летия 2 месяца.
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Стоит отметить, что семья у школьника была благополучная и на учете нигде не стояла.
Полицейские передали все материалы дела в Следком, который и будет разбираться в ситуации.
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Сегодня: Летевший в Крым самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга в Симферополь, успешно сел в аэропорту «Кольцово» после технических неполадок, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Сегодня: Один человек погиб при пожаре в частном доме под Бахчисараем. В результате пожара в селе Севастьяновка Бахчисарайского района погиб человек, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Сегодня: В Крыму собака три часа терзала ребенка: подробности трагедии. Десятилетнего ребенка из Нижнегорского района Крыма, пострадавшего от многочисленных укусов собаки, доставили в Симферополь для прохождения терапии.
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