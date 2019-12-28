В Севастополе установили памятник Святому Клименту

В Казачьей бухте Севастополя силами общественной организации «Международный союз славянского туризма – исторические города» установили памятник Святому Клименту – сосланному в Крым четвертому Папе Римскому.

Как рассказала представитель организации Александра Жупник, монумент установлен в месте предполагаемой гибели святого.

«К сожалению, данное место сегодня забыто. Но именно оно было одним из самых почитаемых как среди местного населения, так путешественников со всего мира, которые даже называли Севастополь городом Климентовым», - отметила она.

Памятник установлен в воде в нескольких метрах от берега. На шее у Климента цепь с якорем. «Он был умучен через утопление в 101 году по приказу римского императора Траяна в Казачьей бухте (сегодня это территория танкодрома 810 бригады морской пехоты). Является одним из покровителей военно-морских сил РФ», - подчеркнула Жупник.

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Скульптуру установили в начале декабря, но эту неделю еще проходят работы по благоустройству монумента. В ближайшее время памятник освятят севастопольские священники.

Климент был учеником первых апостолов Иисуса Христа Петра и Павла. Апостол Петр рукоположил его в епископы Рима (был четвертым Папой римским). Около 98 года император Траян сослав его в Крым за то что он обратил в христианскую веру многих знатных римлян и крестил сразу более 400 язычников. Он работал в инкерманских штольнях и продолжал обращать в веру новых христиан.

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