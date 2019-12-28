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Власть -> Курортный бизнес

В Севастополе хотят сохранить хостелы и мини-гостиницы

Суббота
28 декабря 2019
13:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019


Правительство Севастополя подготовит отрицательный отзыв ко вступившему в силу закону о хостелах в жилых домах.

Об этом говорилось в ходе обсуждения «Закона об основах туристской деятельности в РФ», ужесточающего правила размещения туристов в жилом фонде.

Заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко согласна с тем, что хостелы создают проблемы для жителей, если расположены в многоквартирных домах.

При этом, по ее словам, если закон будет принят в предложенном варианте, множество севастопольских мини-гостиниц (до 15 номеров), работающие в течение 20 лет, станут нелегальными.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик обратил внимание, что вне правового поля останутся порядка 500 частных мини-гостиниц, в том числе на Фиоленте.

Участники пришли к мнению, что не нужно запрещать мини-гостиницы и посуточную аренду в жилом фонде совсем. В документе необходимо указать критерии и требования об организации деятельности по размещению туристов в жилых помещениях и разграничить понятия «хостел» и «мини-гостиницы».

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В частности, прописать, что наем части жилого помещения возможен только, когда на одного проживающего приходится площадь помещения не ниже нормы проживания в общежитиях – то есть шести квадратных метров. Такое требование поставит под запрет размещение многоярусных ночлежек, но не наложит табу на посуточную аренду квартир или мини-гостиницы рядом с многоэтажными жилыми домами.

Закон о хостелах вступил в силу с 1 октября 2019 года. Согласно ему, запрещено размещать их в многоквартирных домах. Чтобы мини-гостиницы существовали в МКД, надо иметь отдельный вход, получить разрешение общего собрания дома и перевести помещение в нежилой фонд.

Депутаты Московской городской думы на днях также решили выступить с предложениями изменить вступивший в силу закон о хостелах.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/v-sevastopole-hotyat-sohranit-hostely-i-minigostinitsy-126323/

 
 

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