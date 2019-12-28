В Крыму заявили о снижении задолженности по зарплате

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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28 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты республики.
«По данным Крымстата по сравнению с 1 октября 2019 года задолженность уменьшилась на 1,9 млн рублей или на 8%, количество работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, уменьшилось на 42 человека, при этом количество предприятий-должников увеличилось на две единицы. На 1 декабря 2019 года задолженность по выплате заработной платы на 15 предприятиях Крыма составила 21,7 млн рублей перед 488 работниками», – говорится в сообщении.
По состоянию на 1 ноября задолженность по выплате заработной платы на 17 предприятиях Крыма составила 23,6 млн рублей перед 530 работниками.
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Ранее сообщалось, размер средней заработной платы в Республике Крым за первое полугодие 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. Средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций Республики Крым в январе-мае 2019 года составила 30,5 тысяч рублей.
По данным Центра занятости населения, количество безработных в первом полугодии 2019 года сократилось на 13,2%. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% от численности рабочей силы.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Налоговые поступления в бюджет Севастополя за год составили почти 13 млрд рублей. Исполнение доходной части бюджета Севастополя по налоговым доходам составило почти 13 млрд рублей.
Четверг, 26 декабря 2019: Крым может потерять полмиллиарда рублей из-за поправок к «закону Хованской». Крым может потерять полмиллиарда рублей налоговых отчислений и 16 тысяч рабочих мест из-за принятия предлагаемых поправок к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристической деятельности в России».
Четверг, 26 декабря 2019: Власти Крыма уверяют, что с мобильной связью на полуострове все хорошо. Крымские операторы не нарушают антимонопольное законодательство, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» врио замруководителя Крымского УФАС России Вугар Мехтиев.
Среда, 25 декабря 2019: «Совфрахту» отказали в покупке Керченского металлургического завода. Акционерное общество «Керченский металлургический завод» появилось в продаже 21 ноября.
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