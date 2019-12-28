В Крыму стартовали рейды по снюсам

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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28 декабря 2019
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила главный специалист отдела санитарного надзора межрегионального отделения Роспотребнадзора по РК и Севастополю Сусанна Аблялимова.
«По всему Крыму проводятся рейды. Уже проведено 27 рейдовых проверок с МВД. На сегодня выявили 102 единицы продукции. Всего лишь семь единиц сопровождались сертификатами соответствия. Вся выявленная продукция была изъята и уничтожена, а на ответственных лиц составлены протоколы об административном нарушении», - сказала Аблялимова.
Проверки будут проводиться до 20 января.
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко отметила, что во время первого применения снюса дети могут терять сознание из-за высокого содержания никотина, который вызывает резкое ухудшение сосудов«Снюс не является наркотическим веществом, так как не занесен в соответствующий список. Однако никотин по своей структуре является психоактивным веществом, которое может формировать развитие заболеваний, в том числе синдром зависимости. Употребление снюса детьми - это погоня за новыми ощущениями», - сказала в эфире радио Шоренко.
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Ранее сообщалось, что в Севастополе хотят и вовсе запретить продажу снюсов.
Эксперты поясняли, что новый вид табачного изделия опасен тем, что содержит «убийственную дозу» никотина. Один пакетик приравнивается к трем пачкам сигарет за раз. В Крыму был зарегистрирован случай отравления табачным изделием группы учеников одной из школ.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: На въезде в Крым задержали граждан Украины с «запрещенными семенами». Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым заявили, что «пресекли попытку ввоза из Украины семян конопли, сообщили в пресс-службе ведомства».
Вчера: Крымчанин стал фигурантом уголовного дела за создание фирмы-однодневки. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Первомайского района Крыма, который подозревается в том, что стал подставным лицом при создании фирмы-однодневки.
Четверг, 26 декабря 2019: Путин сделал кадровые назначения в крымском управлении Следкома. Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева, который ранее исполнял обязанности руководителя регионального ведомства.
Четверг, 26 декабря 2019: В Крыму накажут предпринимателей, которые перевозили по морю пассажиров. Крымская транспортная прокуратура выявила два факта незаконного осуществления перевозок на маломерных судах в районе Алушты и Судака.
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