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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму собака три часа терзала ребенка: подробности трагедии

Суббота
28 декабря 2019
08:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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28 декабря 2019


В Крыму собака три часа терзала ребенка: подробности трагедии

© Новости Крыма

Десятилетнего ребенка из Нижнегорского района Крыма, пострадавшего от многочисленных укусов собаки, доставили в Симферополь для прохождения терапии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

Ранее сайт «Крым 24» сообщил, что в Нижнегорском районе республики собака бойцовской породы искусала десятилетнего мальчика.

По информации Минздрава Крыма, ребенок госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе. Мальчик находится в сознании, в тяжелом состоянии, в травматолого-ортопедическом отделении.

«Специалистами республиканской детской больницы оказывается вся необходимая медицинская помощь. В начале января 2020 года планируется переведение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, на данный момент с учреждением согласована терапия», - рассказали в ведомстве.

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Также заказан специальный перевязочный материал, который будет доставлен 28 декабря из Краснодара.

«Жизни ребенка ничего не угрожает. Специалисты допускают развития осложнений, но врачи проводят все необходимые мероприятия в целях их предотвращения», - добавили в профильном ведомстве.

Как сообщил источник в одном из медучреждений республики, мальчик пострадал от собаки породы» боксер», которая жила в этой семье. Животное набросилось на ребенка, когда родителей не было дома. По словам собеседника агентства, собака терзала мальчика около трех часов. В результате укусов сильно пострадали голова и лицо несовершеннолетнего.  Еще

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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