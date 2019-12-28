В Крыму накажут АЗС за необоснованные цены на топливо

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019
© Today.ua
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил врио замруководителя Крымского УФАС России Вугар Мехтиев.
По его словам, антимонопольная служба выявила факт допущения заправочной станцией экономически необоснованного завышения цены на топливо.
«Речь идет об одной из четырех основных сетей АЗС. На данный момент, решение антимонопольного органа находится на обжаловании в суде», - сказал Мехтиев.
Также в ФАС напомнили, что подобное нарушение было выявлено в 2015 году, когда сразу четыре сети АЗС необоснованно повысили на топливо.
Читайте: Налоговые поступления в бюджет Севастополя за год составили почти 13 млрд рублей
«Были выявлены четыре хозяйствующих субъекта, которые повысили цены на 1 рубль на все виды топлива. Экономически они не смогли обосновать повышения. В результате были привлечены к административной ответственности. Часть из них уже оплатила наложенные многомиллионные штрафы», - сказал заместитель руководителя.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму заявили о снижении задолженности по зарплате. Задолженность по зарплате на предприятиях Крыма к концу года снизилась до 21,7 млн рублей.
Сегодня: Налоговые поступления в бюджет Севастополя за год составили почти 13 млрд рублей. Исполнение доходной части бюджета Севастополя по налоговым доходам составило почти 13 млрд рублей.
Четверг, 26 декабря 2019: Крым может потерять полмиллиарда рублей из-за поправок к «закону Хованской». Крым может потерять полмиллиарда рублей налоговых отчислений и 16 тысяч рабочих мест из-за принятия предлагаемых поправок к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристической деятельности в России».
Четверг, 26 декабря 2019: Власти Крыма уверяют, что с мобильной связью на полуострове все хорошо. Крымские операторы не нарушают антимонопольное законодательство, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» врио замруководителя Крымского УФАС России Вугар Мехтиев.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/v-krymu-nakazhut-azs-za-neobosnovannye-tseny-na-toplivo-126235/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:11 Как будут работать экстренные службы в Новый год в Крыму
18:58 Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой
18:18 В Крыму накажут АЗС за необоснованные цены на топливо
17:26 В Симферополе школьник покончил с собой из-за неразделенной любви
16:40 Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира
15:59 Моржи из российской «китовой тюрьмы» находятся на карантине в Ялте
15:43 Летевший в Крым самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
15:22 Стало известно когда в Севастополе полностью запретят продажу снюса