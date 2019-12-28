В Крыму накажут АЗС за необоснованные цены на топливо

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В Крыму одна из крупных сетей автозаправочных станций необоснованно повысила цены на бензин и будет привлечена к ответственности.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил врио замруководителя Крымского УФАС России Вугар Мехтиев.

По его словам, антимонопольная служба выявила факт допущения заправочной станцией экономически необоснованного завышения цены на топливо.

«Речь идет об одной из четырех основных сетей АЗС. На данный момент, решение антимонопольного органа находится на обжаловании в суде», - сказал Мехтиев.

Также в ФАС напомнили, что подобное нарушение было выявлено в 2015 году, когда сразу четыре сети АЗС необоснованно повысили на топливо.

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«Были выявлены четыре хозяйствующих субъекта, которые повысили цены на 1 рубль на все виды топлива. Экономически они не смогли обосновать повышения. В результате были привлечены к административной ответственности. Часть из них уже оплатила наложенные многомиллионные штрафы», - сказал заместитель руководителя.

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