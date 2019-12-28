В Крыму еще на год продлили закон о «дачной амнистии»

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На очередном заседании Госсовета РК депутаты поддержали продление сроков действия «дачной амнистии».

Пресс-служба парламента сообщает, что упрощенный порядок оформления прав на жилой дом будет действовать до 1 марта 2021 года. Кроме этого, депутаты конкретизировали условия предоставления земельных участков многодетным семьям и людям, имеющим обеспеченность жилы помещением не более 10 кв.м, а также для людей, воспитывающих ребенка- инвалида.

В июле Госдума РФ приняла закон о восстановлении «дачной амнистии» до марта 2021 года и расширении ее действия. Предполагалось, что «Дачная амнистия будет продлена до марта 2022-го. Однако потом этот срок был сокращен на год.

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Тогда председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал такое решение «компромиссным».

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