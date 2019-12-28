В Крыму еще на год продлили закон о «дачной амнистии»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Пресс-служба парламента сообщает, что упрощенный порядок оформления прав на жилой дом будет действовать до 1 марта 2021 года. Кроме этого, депутаты конкретизировали условия предоставления земельных участков многодетным семьям и людям, имеющим обеспеченность жилы помещением не более 10 кв.м, а также для людей, воспитывающих ребенка- инвалида.
В июле Госдума РФ приняла закон о восстановлении «дачной амнистии» до марта 2021 года и расширении ее действия. Предполагалось, что «Дачная амнистия будет продлена до марта 2022-го. Однако потом этот срок был сокращен на год.
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Тогда председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал такое решение «компромиссным».
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Пятница, 20 декабря 2019: В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону. Пока в центре Киева продолжаются акции протеста против принятия закона о продаже земли, украинские экономисты и юристы рассуждают о том, каким образом будет продаваться земля в Крыму и в так называемых «Донецкой и Луганской народных республиках» после их возвращения в состав Украины.
Понедельник, 16 декабря 2019: Спор за землю в Севастополе закончился уголовным делом. Решение Качинского поселкового Совета, представленное в суде как доказательство претензий на земельный участок, оказалось фальшивым.
Вторник, 10 декабря 2019: Российские военные не будут возвращать Севастополю прибрежную зону. О том, что обещание Михаила Развожаева забрать у Минобороны пляжи не будет выполнено, сообщает ForPost со ссылкой на ответ департамента имущественных отношений. По словам чиновников, военные отказались открывать пляж «Таврида» для гражданских.
Воскресенье, 8 декабря 2019: Севастополь исследует свои земли сельхозназначения до конца этого года. Первые 1 тыс га земель сельскохозяйственного назначения будут обследованы до конца этого года.
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