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В Крыму думают, что экономят воду с помощью «инновационных технологий»

Суббота
28 декабря 2019
12:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019


Инновационные технологии выращивания многолетних культур позволят существенно экономить водные ресурсы республики.

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на торжественном открытии объекта строительства гидротехнического сооружения в Красногвардейском районе.

По сообщению вице-премьера, все сады АО «Крымская Фруктовая компания» орошаются с применением систем капельного орошения, что позволяет минимизировать потери воды и использовать ее с максимальным экономическим эффектом.

— С целью обеспечения садов необходимыми показателями водообеспеченности, на предприятии построен пруд-накопитель емкостью 500 тысяч м3. Для его наполнения также пробурено 4 скважины, что с учетом существующих четырех скважин даст возможность проводить полноценное орошение на всей площади, а также на тех площадях, которые предприятие  планирует заложить в ближайшие годы, — прокомментировал Андрей Рюмшин.

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Заместитель Председателя Совмина подчеркнул, что усилия хозяйства в значительной мере поддерживаются государством. Только в 2019 году предприятию предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по развитию мелиорации земель сельхозназначения в размере 98,7 млн рублей, а за четыре года субсидирование гидромелиоративных мероприятий составило более 210 млн рублей.

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