В Киеве инициируют признание геноцидом депортацию армян, греков и болгар в Крыму

Институт национальной памяти намерен инициировать признание Украиной депортации армян, греков и болгар с Крымского полуострова геноцидом этих народов.

Об этом сообщил директор УИНП Антон Дробович в эфире YouTube-канала ISLND TV, информирует Лига.нет.

Он напомнил, что в 2015 году украинский парламент признал депортацию крымских татар 1944 года геноцидом крымскотатарского народа.

«Но только в 2015 году после аннексии Крыма. Странное совпадение. При этом до сих пор не признан геноцид армян, болгар и греков, которых также депортировали с Крыма», – заявил Дробович.

Новый директор УИНП отметил, что он планирует заняться этим направлением и считает странным, что Украина до сих пор этого не сделала.

«Это тоже декоммунизация. Это наши армяне, наши греки, наши болгары, наши татары и наши евреи. Они погибли из-за тоталитарных режимов», – резюмировал он.

Читайте: Сейм Литвы признал депортацию крымских татар геноцидом

Директива Ставки Верховного главнокомандования от 14 августа 1941 года приказывала 51-й армии «очистить немедленно территорию полуострова от местных жителей немцев и других антисоветских элементов». В ходе главной фазы депортации 18-22 августа 1941 года выселению подверглись 59 744 человек. До конца года было депортировано еще 2233 человек. Небольшое количество немцев было выселено в марте 1942 года с Керченского полуострова и еще несколько сотен – вместе с депортированными армянами, болгарами и греками в июне 1944 года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 6 декабря 2019 : Мы идем к себе домой: Чубаров анонсировал марш на Крымский полуостров. Глава запрещенного и признанного экстремистским в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Воскресенье, 1 декабря 2019 : В Севастополе переизбрали главу объединения украинцев. Члены городской общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя (УНКОС)» переизбрали руководство организации.

Вторник, 19 ноября 2019 : ООН опубликовала Всеобщую декларацию прав человека на крымскотатарском языке. На сайте Верховного комиссара ООН по правам человека впервые опубликована Всеобщая декларации прав человека на крымскотатарском языке.

Пятница, 18 октября 2019 : Кравчук жалеет, что в Крыму в свое время не создали национальную автономию. Власти Украины должны были создавать в Крыму не территориальную, а национальную автономию, убежден первый президент Украины Леонид Кравчук.