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Власть -> Национальный вопрос

В Киеве инициируют признание геноцидом депортацию армян, греков и болгар в Крыму

Суббота
28 декабря 2019
10:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019


Институт национальной памяти намерен инициировать признание Украиной депортации армян, греков и болгар с Крымского полуострова геноцидом этих народов.

Об этом сообщил директор УИНП Антон Дробович в эфире YouTube-канала ISLND TV, информирует Лига.нет.

Он напомнил, что в 2015 году украинский парламент признал депортацию крымских татар 1944 года геноцидом крымскотатарского народа.

«Но только в 2015 году после аннексии Крыма. Странное совпадение. При этом до сих пор не признан геноцид армян, болгар и греков, которых также депортировали с Крыма», – заявил Дробович.

Новый директор УИНП отметил, что он планирует заняться этим направлением и считает странным, что Украина до сих пор этого не сделала.

«Это тоже декоммунизация. Это наши армяне, наши греки, наши болгары, наши татары и наши евреи. Они погибли из-за тоталитарных режимов», – резюмировал он.

Читайте: Сейм Литвы признал депортацию крымских татар геноцидом

Директива Ставки Верховного главнокомандования от 14 августа 1941 года приказывала 51-й армии «очистить немедленно территорию полуострова от местных жителей немцев и других антисоветских элементов». В ходе главной фазы депортации 18-22 августа 1941 года выселению подверглись 59 744 человек. До конца года было депортировано еще 2233 человек. Небольшое количество немцев было выселено в марте 1942 года с Керченского полуострова и еще несколько сотен – вместе с депортированными армянами, болгарами и греками в июне 1944 года.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/v-kieve-initsiirujut-priznanie-genotsidom-deportatsiju-armyan-grekov-i-bolgar-v-krymu-126349/

 
 

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