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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Стало известно когда в Севастополе полностью запретят продажу снюса

Суббота
28 декабря 2019
15:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Декабрь 2019
28 декабря 2019


В 2020 году в Севастополе могут полностью запретить продажу и употребление снюса.

По словам вице-спикера Законодательного Собрания Ильи Журавлева, в данный момент соответствующий законопроект находится в стадии разработки в парламенте города федерального значения.

По его словам, аналогичный законопроект уже приняли депутаты Нижегородской области.

Теперь там оборот и употребление снюса запрещено с 1 января 2020 года.

Снюс – это вид табачного изделия, представляющий собой измельченный увлажненный табак, который помещают между губой и десной на 5–30 минут, и тот доставляет в организм никотин.

Помощник фонда «За трезвый Крым» Кристина Правда в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала, что главная опасность такого табака в том, что он содержит «убийственную дозу» никотина. Его один пакетик приравнивается к трем пачкам сигарет за раз.

Читайте: Патрули будут пресекать незаконную торговлю пиротехникой в Ялте

Ранее в Крыму ученики одной из школ Симферополя были доставлены в больницу после употребления снюсов.

Чуть позже власти Крыма заявили, что хотят выступить инициаторами запрета жевательного табака на территории России. Кроме этого, Сергей Аксенов заявил, что Республика Крым инициируют изменения в законодательство РФ, предлагающие приравнять распространение снюса и насвая к уголовному преступлению.

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко связал появление снюсов на рынке с деятельностью международной мафии. По его словам, снюсы – «инструмент подсаживания на наркотики».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму стартовали рейды по снюсам. В Крыму стартовали рейды, направленные выявление незаконной продажи снюсов. За первый день в ходе проверок изъяли 102 упаковки продукции без сертификатов.

Вчера: На въезде в Крым задержали граждан Украины с «запрещенными семенами». Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым заявили, что «пресекли попытку ввоза из Украины семян конопли, сообщили в пресс-службе ведомства».

Вчера: Крымчанин стал фигурантом уголовного дела за создание фирмы-однодневки. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Первомайского района Крыма, который подозревается в том, что стал подставным лицом при создании фирмы-однодневки.

Четверг, 26 декабря 2019: Путин сделал кадровые назначения в крымском управлении Следкома. Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева, который ранее исполнял обязанности руководителя регионального ведомства.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/stalo-izvestno-kogda-v-sevastopole-polnostju-zapretyat-prodazhu-snjusa-126333/

 
 

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