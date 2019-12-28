Стала известна программа празднования Нового года в Севастополе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019
© РИА Новости
Программа мероприятия на новогоднюю ночь (площадь им П. И. Нахимова):
22:00 — 23:00 — начало концертной программы: выступления артистов, поздравления;
23:00 — 23:45 — поздравление Деда Мороза и Снегурочки, развлекательная интерактивная программа, продолжение музыкальной программы;
23:45 — 23:50 — поздравление Губернатора города Севастополя;
23:55 — 00:00 — видеопоздравление с Новым годом Президента Российской Федерации;
Читайте: Анастасия Дремова из Евпатории стала «Миссис Крым - 2019»
00:00 — фейерверк;
00:00 — 02:00 — новогодняя дискотека.
Также с 21 декабря по 8 января на площади им. П. С. Нахимова открыта ярмарка, где можно будет приобрести все необходимое к Новому году: елочные украшения, детские игрушки, сувениры, продукция пчеловодства, бакалейную продукцию и кондитерские изделия.
Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. В новогоднюю ночь с 10:00 до 02:00.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Никитском саду нарядили 11-метровую секвойю. В Никитском ботаническом саду нарядили 11-метровый секвойядендрон, растущий у входа. Дерево украсили новогодними игрушками, сделанными детьми из Ялты.
Четверг, 26 декабря 2019: Пенсионерка из Севастополя объяснила, зачем зацеловала первый поезд. Эксцентричный поступок в виде поцелуев первого поезда, прибывшего в Севастополь из Санкт-Петербурга, крымчанка Александра Петрушкевич совершила в знак благодарности строителям железнодорожной части Крымского моста.
Четверг, 26 декабря 2019: Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на днях посетила фабрику елочных игрушек в Павловском Посаде в Подмосковье, где сделала несколько шаров с изображением своего мема «нян-мяш».
Четверг, 26 декабря 2019: Семейная пара из Москвы «поселилась» на дереве в Крыму. Семейная пара из Москвы Саша и Селена Зурбаганские поселились в Крыму, соорудив для себя жилище на дереве.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/stala-izvestna-programma-prazdnovaniya-novogo-goda-v-sevastopole-126339/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
11:41 Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом
11:05 В Ялте решили жить по «новым правилам благоустройства»
10:29 В Киеве инициируют признание геноцидом депортацию армян, греков и болгар в Крыму
09:50 Налоговые поступления в бюджет Севастополя за год составили почти 13 млрд рублей
09:42 Стала известна программа празднования Нового года в Севастополе
09:11 В Крыму стартовали рейды по снюсам
08:22 В Крыму собака три часа терзала ребенка: подробности трагедии
08:13 В Крыму еще на год продлили закон о «дачной амнистии»