Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Стала известна программа празднования Нового года в Севастополе

Суббота
28 декабря 2019
09:42

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019


Стала известна программа празднования Нового года в Севастополе

© РИА Новости

Севастополь встретит Новый год 2020 в историческом центре города — на площади им. Нахимова у главной елки.

Программа мероприятия на новогоднюю ночь (площадь им П. И. Нахимова):

22:00 — 23:00 — начало концертной программы: выступления артистов, поздравления;

23:00 — 23:45 — поздравление Деда Мороза и Снегурочки, развлекательная интерактивная программа, продолжение музыкальной программы;

23:45 — 23:50 — поздравление Губернатора города Севастополя;

23:55 — 00:00 — видеопоздравление с Новым годом Президента Российской Федерации;

Читайте: Анастасия Дремова из Евпатории стала «Миссис Крым - 2019»

00:00 — фейерверк;

00:00 — 02:00 — новогодняя дискотека.

Также с 21 декабря по 8 января на площади им. П. С. Нахимова открыта ярмарка, где можно будет приобрести все необходимое к Новому году: елочные украшения, детские игрушки, сувениры, продукция пчеловодства, бакалейную продукцию и кондитерские изделия.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. В новогоднюю ночь с 10:00 до 02:00.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Никитском саду нарядили 11-метровую секвойю. В Никитском ботаническом саду нарядили 11-метровый секвойядендрон, растущий у входа. Дерево украсили новогодними игрушками, сделанными детьми из Ялты.

Четверг, 26 декабря 2019: Пенсионерка из Севастополя объяснила, зачем зацеловала первый поезд. Эксцентричный поступок в виде поцелуев первого поезда, прибывшего в Севастополь из Санкт-Петербурга, крымчанка Александра Петрушкевич совершила в знак благодарности строителям железнодорожной части Крымского моста.

Четверг, 26 декабря 2019: Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на днях посетила фабрику елочных игрушек в Павловском Посаде в Подмосковье, где сделала несколько шаров с изображением своего мема «нян-мяш».

Четверг, 26 декабря 2019: Семейная пара из Москвы «поселилась» на дереве в Крыму. Семейная пара из Москвы Саша и Селена Зурбаганские поселились в Крыму, соорудив для себя жилище на дереве.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/stala-izvestna-programma-prazdnovaniya-novogo-goda-v-sevastopole-126339/

 
 

Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Стала известна программа празднования Нового года в Севастополе

Стала известна программа празднования Нового года в Севастополе

Пенсионерка из Севастополя объяснила, зачем зацеловала первый поезд

Пенсионерка из Севастополя объяснила, зачем зацеловала первый поезд

Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом

Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом

Семейная пара из Москвы «поселилась» на дереве в Крыму

Семейная пара из Москвы «поселилась» на дереве в Крыму

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.