Стала известна программа празднования Нового года в Севастополе

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Севастополь встретит Новый год 2020 в историческом центре города — на площади им. Нахимова у главной елки.

Программа мероприятия на новогоднюю ночь (площадь им П. И. Нахимова):

22:00 — 23:00 — начало концертной программы: выступления артистов, поздравления;

23:00 — 23:45 — поздравление Деда Мороза и Снегурочки, развлекательная интерактивная программа, продолжение музыкальной программы;

23:45 — 23:50 — поздравление Губернатора города Севастополя;

23:55 — 00:00 — видеопоздравление с Новым годом Президента Российской Федерации;

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00:00 — фейерверк;

00:00 — 02:00 — новогодняя дискотека.

Также с 21 декабря по 8 января на площади им. П. С. Нахимова открыта ярмарка, где можно будет приобрести все необходимое к Новому году: елочные украшения, детские игрушки, сувениры, продукция пчеловодства, бакалейную продукцию и кондитерские изделия.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. В новогоднюю ночь с 10:00 до 02:00.

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