Самолет из Екатеринбурга в Симферополь готовится к аварийной посадке

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга в Симферополь, готовится вернуться в аэропорт вылета по технической причине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиалиний.

«При выполнении рейса Екатеринбург-Симферополь на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет возвращается в аэропорт «Кольцово». Для этого вырабатывает топливо для обеспечения безопасности», - рассказали в пресс-службе.

По данным агентства Интерфакс, в настоящее время на борту находится 149 пассажиров.

Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово», самолет вылетел с часовой задержкой, в 14:10 по местному времени.

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Ранее в августе рейс А321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Самолет выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. За профессиональные действия и спасение жизней пассажиров позже экипаж был представлен к госнаградам.

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