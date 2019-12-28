Самолет из Екатеринбурга в Симферополь готовится к аварийной посадке

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиалиний.
«При выполнении рейса Екатеринбург-Симферополь на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет возвращается в аэропорт «Кольцово». Для этого вырабатывает топливо для обеспечения безопасности», - рассказали в пресс-службе.
По данным агентства Интерфакс, в настоящее время на борту находится 149 пассажиров.
Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово», самолет вылетел с часовой задержкой, в 14:10 по местному времени.
Читайте: Российский генерал стал новым директором «Крымавтотранса»
Ранее в августе рейс А321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Самолет выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. За профессиональные действия и спасение жизней пассажиров позже экипаж был представлен к госнаградам.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Симферополь стоит в тотальных пробках. Улицы крымской столицы уже не только утром, но и вечером «становятся» красными и «тонут» в пробках. Перед Новым годом ситуация ухудшается.
Вчера: Российский генерал стал новым директором «Крымавтотранса». Новым директором ГУП РК «Крымавтотранс» стал Андрей Бессмертный. Руководителя представили во время рабочего визита на предприятие вице-премьера Крыма Юлии Жуковой и министра транспорта республики Сергея Карпова, сообщает пресс-служба «Крымавтотранса» в своем Telegram-канале.
Вчера: Многодетные родители не будут платить за парковку в Симферополе на праздники. Члены многодетных семей смогут оставлять свои автомобили на платных парковках Симферополя бесплатно с 30 декабря по 7 января.
Вчера: Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Киев привлек к финансовой ответственности иностранную авиакомпанию, которая нарушила воздушное пространство в пределах полуострова.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/samolet-iz-ekaterinburga-v-simferopol-gotovitsya-k-avariinoi-posadke-126362/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:59 Моржи из российской «китовой тюрьмы» находятся на карантине в Ялте
15:43 Летевший в Крым самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
15:22 Стало известно когда в Севастополе полностью запретят продажу снюса
14:52 С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка
14:23 В Севастополе установили памятник Святому Клименту
14:19 Самолет из Екатеринбурга в Симферополь готовится к аварийной посадке
14:19 Один человек погиб при пожаре в частном доме под Бахчисараем
13:41 В Севастополе хотят сохранить хостелы и мини-гостиницы