С евпаторийских пляжей предполагается вывезти три млн тонн песка

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Евпаторийский морской порт готовится к нанесению новых ударов по песчаным пляжам Западного Крыма.

Пионеры постсоветской рыночной экономики – «челноки» – помнят Евпаторийский порт как место выгрузки турецкого ширпотреба на крымский берег. Потом кроме клетчатых сумок сюда стали прибывать фуры с помидорами, апельсинами и ранними турецкими арбузами.

А потом Евпаторийский порт стал упоминаться только в связи с добычей песка. С учеными согласилась даже администрация города – неконтролируемая добыча имеет тяжелые экологические последствия: на место вынутого песка пустеющая «воронка» Донузлава всасывает песок окрестных пляжей, которыми когда-то славилась Всесоюзная детская здравница.

На официальном сайте порта содержится такая информация: «Грузовой район обрабатывает грузовые суда, следующие в каботаже из портов Украины для погрузки строительного карбонатного песка, добываемого на карьере в акватории оз. Донузлав рефулерными судами. Кроме того, грузовой район осуществляет выгрузку рефулерных судов, добывающих строительный песок в акватории озера Донузлав, и осуществляет отгрузку песка на автомобильный транспорт».

Глава Крыма Сергей Аксенов обещал разобраться в этом вопросе и в 2014 году, и в 2017. Эти обещания и суровые поручения членам правительства нисколько не мешали добывающим компаниям продолжать работу. На фоне неторопливых разбирательств минэкологии Крыма продлило Евпаторийскому порту лицензию на добычу песка на обоих берегах озера (участки Северо-западный и Юго восточный) до 2036 года.

О том, как порт готовится поработать в наступающем году, можно судить по объявленным на сайте госзакупок конкурсам.

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450 тыс руб заплачено фирме «Альголь» из Калининграда «за комплексное инженерное обследование глубоководного причала ПЧ-1 (участок №1) на Южной Косе озера Донузлав».

870 тыс руб предполагается заплатить за «оказание услуг по маркшейдерскому, геологическому, технологическому обеспечению горнодобывающего производства филиала ГУП РК «КМП» «Евпаторийский торговый порт», подготовку отчетности и документации по работам связанным с добычей песка».

225 млн руб порт готов заплатить за «временное пользование земснарядом с предоставлением услуг по управлению и техническому обслуживанию (эксплуатации) персоналом судовладельца». Источник финансирования в конкурсной документации не указан.

Определено место выполнения работ: «акватория оз. Донузлав, карьер Донузлавского месторождения строительных песков, расстояние от причала до карьера – не более 2 миль». Глубина разработки – от 2 до 12 м.

Арендуемый земснаряд должен обеспечить добычу песка в карьере озера Донузлав в количестве 3 миллионов тонн.

В прошлом году за услуги геологов и маркшейдеров было заплачено 1 млн 731 тыс руб. Тогда же искали и земснаряд, но в течение суток объявление конкурсе сняли.

Впрочем, в документах 2018 года речь шла о добыче 210 тыс тонн песка.

Кроме Евпаторийского морского порта лицензиями на добычу песка на донузлавских месторождениях имеют еще три крымские фирмы.

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