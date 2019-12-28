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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 декабря

Суббота
28 декабря 2019
06:07

Использованы материалы: Новости Крыма

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28 декабря 2019


Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 93 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 28 декабря.

В Симферополе утром и днем - небольшой дождь, вечером - небольшой снег. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 87 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +2 до +5, ближайшей ночью от 0 до +2 градусов.

В Ялте утром пасмурная погода, днем небольшой снег, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов. Ветер северный до 1 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +2, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Севастополе утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 75 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 6, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.

В Феодосии утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 78 процентов. Ветер северо-восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 6, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 80 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Евпатории утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 74 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 6, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

В Джанкое утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 84 процентов. Ветер северо-западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Армянске в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 77 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Малореченском - 11, в Оленевке - 10, в Поповке - 10, в Севастополе - 11, в Феодосии - 10, в Черноморском - 9, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 8, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 декабря

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Вчера: Крым встретит Новый год дождем и легким морозом. Похолодание до 2 градусов мороза и осадки ожидаются в Крыму на Новый год.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от +1 до +9, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Четверг, 26 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 11, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 76 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Среда, 25 декабря 2019: Будет ли в Крыму снег на Новый год. В предновогоднюю неделю крымчанам все же удастся увидеть снег. Правда, мокрый.

 

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