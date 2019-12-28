Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира за замечание о том, что тот ошибся маршрутом.

Пострадавший рассказал, что по результатам экспертизы у него диагностирован перелом носа.

«Таксист поехал не туда, а на замечание, что он не туда едет, очень агрессивно отреагировал и сказал, что он не знает города и едет по навигатору. На просьбу повернуть к нашему дому, а не объезжать, водитель агрессивно и неадекватно отреагировал. После того, как его попросили просто довести до дома, ругань с его стороны продолжилась и переросла в словесную перепалку, – рассказал пострадавший. – После этого водитель остановил машину, вышел из нее и вытащил меня из машины, порвав пальто. Затем он нанес удары по лицу и голове, повалил меня на землю и продолжил избивать, сопровождая это словами о том, что нас, русских, надо всех мочить. Хотя я, прямо скажем, не русский по национальности», – рассказал пострадавший.

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По его словам, прямо на место происшествия он вызвал полицию и уже в райотделе написал заявление о правонарушении, после чего был направлен в травмпункт. В больнице по результатам рентгеноскопии врач диагностировал перелом носа, ушиб мягких тканей лица и повреждение пальца на руке, а также подозрение на тупую травму глаза.

Пострадавший добавил, что таксист работал на автомобиле с регистрацией в 15-м регионе (Северная Осетия - Алания) – все его данные переданы в полицию для принятия процессуальных мер.

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