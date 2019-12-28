Один человек погиб при пожаре в частном доме под Бахчисараем

В результате пожара в селе Севастьяновка Бахчисарайского района погиб человек, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

По информации ведомства, сигнал о происшествии поступил в службу спасения около десяти вечера в четверг. На место выехали сотрудники пожарной части и специалисты главного управления МЧС России по Крыму.

«По прибытии к месту происшествия сотрудники чрезвычайного ведомства установили, что на улице Партизанская горит комната одноэтажного частного жилого дома, огонь быстро распространяется. Огнеборцы провели боевое развертывание. Была проведена разведка задымленных помещений. На пожаре был обнаружен погибший», – рассказали в МЧС Крыма.

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Пожар был локализован и ликвидирован в течение 40 минут. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Причины возникновения огня устанавливают эксперты.

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