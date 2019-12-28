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Власть -> Финансы и бизнес

Налоговые поступления в бюджет Севастополя за год составили почти 13 млрд рублей

Суббота
28 декабря 2019
09:50

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019


Исполнение доходной части бюджета Севастополя по налоговым доходам составило почти 13 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города, передает издание «Новый Севастополь».

«Основной прирост обеспечен по таким основным доходным источникам, как налог на доходы физических лиц – на 700 млн рублей, или на 9%, по налогу на имущество организаций – более чем на 200 млн рублей, или в два раза, по акцизам – около 350 млн рублей, или на 53%, по налогу по упрощенной системе налогообложения – свыше 200 млн рублей, или на 21%, и по налогу на прибыль организаций – порядка 200 млн рублей, или на 12%», – сообщает пресс-служба правительства города.

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Исполнение плановых назначений по налоговым доходам ожидается на уровне свыше 100%. Также ожидается, что по итогу текущего года налоговые поступления составят 13,5 млрд рублей, что на 1,6 млрд или на 14% больше показателей 2018 года.

Крым в текущем году соберет 120 млрд рублей в бюджеты всех уровней. Темп роста налоговых сборов составляет 113% по отношению к уровню прошлого года.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 26 декабря 2019: Крым может потерять полмиллиарда рублей из-за поправок к «закону Хованской». Крым может потерять полмиллиарда рублей налоговых отчислений и 16 тысяч рабочих мест из-за принятия предлагаемых поправок к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристической деятельности в России».

Четверг, 26 декабря 2019: Власти Крыма уверяют, что с мобильной связью на полуострове все хорошо. Крымские операторы не нарушают антимонопольное законодательство, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» врио замруководителя Крымского УФАС России Вугар Мехтиев.

Среда, 25 декабря 2019: «Совфрахту» отказали в покупке Керченского металлургического завода. Акционерное общество «Керченский металлургический завод» появилось в продаже 21 ноября.

Среда, 25 декабря 2019: Чуть-чуть надо подождать: власти рассказали когда ждать снижения цен на бензин в Крыму. Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту должен привести к снижению стоимости доставки топлива на полуостров, однако, цена на бензин все же будет выше, чем в других регионах РФ.

 

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