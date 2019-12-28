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Общество -> Экология

Моржи из российской «китовой тюрьмы» находятся на карантине в Ялте

Суббота
28 декабря 2019
15:59

Использованы материалы: Новости Крыма, ТАСС

Новости за:
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28 декабря 2019


Шестерых моржей доставили в Ялту из «китовой тюрьмы» Приморского края России.

Сейчас они находятся на карантине, сообщил информагентству ТАСС председатель Госкомветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов.

«В ноябре прибыло шесть животных по двум формам – пять плюс одна. Содержатся на карантине. Карантин подходит к своему концу, все мероприятия проведены, животные чувствуют себя очень хорошо. Нареканий никаких нет, подозрений тоже. В ближайшее время карантин будет окончен, и они могут с животными находиться», – рассказал Иванов.

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Ранее сообщалось, что шестерых моржей из «китовой тюрьмы отправили заказчику ООО «Акватория» в Ялту.

На сайте «Акватории» нет информации о покупке моржей.

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