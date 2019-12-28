Моржи из российской «китовой тюрьмы» находятся на карантине в Ялте

Использованы материалы: Новости Крыма, ТАСС
Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019
Сейчас они находятся на карантине, сообщил информагентству ТАСС председатель Госкомветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов.
«В ноябре прибыло шесть животных по двум формам – пять плюс одна. Содержатся на карантине. Карантин подходит к своему концу, все мероприятия проведены, животные чувствуют себя очень хорошо. Нареканий никаких нет, подозрений тоже. В ближайшее время карантин будет окончен, и они могут с животными находиться», – рассказал Иванов.
Читайте: Балаклавскую бухту заполнили дрейфующие медузы
Ранее сообщалось, что шестерых моржей из «китовой тюрьмы отправили заказчику ООО «Акватория» в Ялту.
На сайте «Акватории» нет информации о покупке моржей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Четверг, 26 декабря 2019: В Крыму продолжают массово гибнуть дельфины. В Крыму зафиксировали 1200 выбросов краснокнижных дельфинов за 2,5 года мониторинга.
Пятница, 20 декабря 2019: Высохший в Севастополе пруд снова наполнят водой. Севастопольский пруд Туристский, который в этом году был осушен из-за риска прорыва дамбы, начнет наполняться водой в следующем году.
Пятница, 20 декабря 2019: Площадь Бакальской косы в Крыму сокращается из-за добычи песка. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что исследования показали сокращение площади Бакальской косы из-за добычи песка.
Вторник, 17 декабря 2019: В Крыму думают, что мусорная ситуация начнет улучшаться с февраля. Улучшение качества уборки мусора и строительство сортировочных предприятий в Крыму начнется в следующем году после принятия новой территориальной схемы обращения с отходами.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/morzhi-iz-rossiiskoi-kitovoi-tjurmy-nahodyatsya-na-karantine-v-yalte-126350/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:11 Как будут работать экстренные службы в Новый год в Крыму
18:58 Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой
18:18 В Крыму накажут АЗС за необоснованные цены на топливо
17:26 В Симферополе школьник покончил с собой из-за неразделенной любви
16:40 Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира
15:59 Моржи из российской «китовой тюрьмы» находятся на карантине в Ялте
15:43 Летевший в Крым самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
15:22 Стало известно когда в Севастополе полностью запретят продажу снюса