Летевший в Крым самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Также сообщается, что пассажиры неудавшегося рейса улетят резервным бортом в 19:20 по местному времени (17:20) по мск.
По информации РИА Новости, прокуратура организовала проверку по факту данного инцидента.
Как стало известно ранее, борт «Екатеринбург – Симферополь» из-за технических неполадок одной из систем принял решение вернуться в аэропорт вылета. После этого самолет более трех часов кружил над городом, чтобы выработать топливо. На борту находилось 149 человек.
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В августе самолет А321 также компании «Уральские авиалинии» аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье.
Тогда сообщалось, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, в лайнер попали чайки, после чего с двигателями начались проблемы. За спасение жизней пассажиров и профессиональные действия позже экипаж был представлен к государственным наградам.
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