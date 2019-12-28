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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Летевший в Крым самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

Суббота
28 декабря 2019
15:43

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Декабрь 2019
28 декабря 2019


Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга в Симферополь, успешно сел в аэропорту «Кольцово» после технических неполадок, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Также сообщается, что пассажиры неудавшегося рейса улетят резервным бортом в 19:20 по местному времени (17:20) по мск.

По информации РИА Новости, прокуратура организовала проверку по факту данного инцидента.

Как стало известно ранее, борт «Екатеринбург – Симферополь» из-за технических неполадок одной из систем принял решение вернуться в аэропорт вылета. После этого самолет более трех часов кружил над городом, чтобы выработать топливо. На борту находилось 149 человек.

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В августе самолет А321 также компании «Уральские авиалинии» аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье.

Тогда сообщалось, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, в лайнер попали чайки, после чего с двигателями начались проблемы. За спасение жизней пассажиров и профессиональные действия позже экипаж был представлен к государственным наградам.

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