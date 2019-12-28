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Власть -> Коммунальное хозяйство

Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом

Суббота
28 декабря 2019
11:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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28 декабря 2019


Крымчан призвали срочно оплатить коммуналку перед Новым годом

© Новости Крыма

В связи с изменениями работы отделений почтовой связи в выходные и праздничные дни крымчанам предлагается произвести оплату коммунальных платежей заблаговременно.

— Городские отделения связи будут работать 28 декабря, в субботу, и 30 декабря – в понедельник. 29 и 31 декабря этого года и 1, 2 января следующего года услуги почтовой связи предоставляться не будут. При этом 29 декабря центральные отделения связи городов Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь будут предоставлять услуги по воскресному режиму работы. Сельские же отделения связи будут работать 28 декабря, в субботу. В период с 29 декабря по 2 января в этих отделениях услуги предоставляться не будут. Также выходной на почте традиционно 7 января, на Рождество Христово, — рассказала директор департамента по операционному управлению ФГУП РК «Почта Крыма» Наталья Конева.

В связи с этим, коммунальные платежи необходимо совершить не позднее 28 декабря в сельской местности и 30 декабря – в городской.

Помимо этого, пенсионные выплаты начнут выдавать в сельской местности с 3 января (за 5 и 6 января), а 4 января – за 4 и 7 января. В городских отделениях связи пенсию крымчане получат с 4 января, будет осуществляться выплата за 4 и 5 января, а 6 января – за 6 и 7 января.

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Со всей актуальной информацией можно ознакомиться в почтовых отделениях связи и на официальных страницах ФГУП «Почта Крыма» в социальных сетях.

В свою очередь, представитель ГУП РК «Вода Крыма» акцентировала внимание на том, что абоненты, имеющие доступ к альтернативным способам оплаты, — через интернет, отделения банков, могут воспользоваться ими в удобное для них время и по соответствующему графику работы. Кроме того, оплатить счета за воду можно и в кассах по приему платежей в 12-ти филиалах ГУП РК «Вода Крыма» без взимания кассового сбора.

Заместитель коммерческого директора ГУП РК «Крымэнерго» Валерий Ярманчук также обратился к жителям сельской местности с просьбой оплатить счета за электроэнергию до 28 декабря включительно, так как в селах зачастую оплата происходит только через отделения почты.

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