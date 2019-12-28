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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Как будут работать экстренные службы в Новый год в Крыму

Суббота
28 декабря 2019
19:11

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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28 декабря 2019


Новогодние каникулы для работающих в Крыму объявлены с 31 декабря по 8 января 2020 года включительно.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасательная служба полуострова будет работать в режиме повышенной готовности. Для обеспечения безопасности  привлекут около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники по всему Крыму. Кроме этого, экстренные службы будут контролировать места проведения новогодних елок и другие массовые мероприятия.

В режиме 24/7 будет работать «горячая линия» МЧС, на которую можно будет позвонить в случае чрезвычайной ситуации: +7 (3653) 60-49-49 или общероссийский номер 112.

Служба МВД в Крыму также будет работать в усиленном режиме и круглосуточно. В экстренном случае можно набрать короткий номер 102, 020 или также 112. В дежурную часть полиции можно дозвониться по номеру +7 (3652) 73-46-13, а также по «телефону доверия» по номеру 128.

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Новогодние праздники оставили без выходных и медиков. Им также приходится работать в усиленном режиме.

Травматологическая поликлиника «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6» будет работать круглосуточно, так как и приемное отделение. Телефон горячей линии больницы + 7 (3652) 22-03-22 или 103.

Кроме этого, все приемные отделения в Крыму также будут работать в круглосуточном режиме.

Все остальные городские поликлиники и больницы начнут прием плановых пациентов с 9 января.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/kak-budut-rabotat-ekstrennye-sluzhby-v-novyi-god-v-krymu-126363/

 
 

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