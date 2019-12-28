Как будут работать экстренные службы в Новый год в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2019
Декабрь 2019
28 декабря 2019
По информации пресс-службы МЧС РК, спасательная служба полуострова будет работать в режиме повышенной готовности. Для обеспечения безопасности привлекут около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники по всему Крыму. Кроме этого, экстренные службы будут контролировать места проведения новогодних елок и другие массовые мероприятия.
В режиме 24/7 будет работать «горячая линия» МЧС, на которую можно будет позвонить в случае чрезвычайной ситуации: +7 (3653) 60-49-49 или общероссийский номер 112.
Служба МВД в Крыму также будет работать в усиленном режиме и круглосуточно. В экстренном случае можно набрать короткий номер 102, 020 или также 112. В дежурную часть полиции можно дозвониться по номеру +7 (3652) 73-46-13, а также по «телефону доверия» по номеру 128.
Читайте: В Крыму избрали меру пресечения начальнику полиции Армянска
Новогодние праздники оставили без выходных и медиков. Им также приходится работать в усиленном режиме.
Травматологическая поликлиника «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6» будет работать круглосуточно, так как и приемное отделение. Телефон горячей линии больницы + 7 (3652) 22-03-22 или 103.
Кроме этого, все приемные отделения в Крыму также будут работать в круглосуточном режиме.
Все остальные городские поликлиники и больницы начнут прием плановых пациентов с 9 января.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Стало известно когда в Севастополе полностью запретят продажу снюса. В 2020 году в Севастополе могут полностью запретить продажу и употребление снюса.
Сегодня: В Крыму стартовали рейды по снюсам. В Крыму стартовали рейды, направленные выявление незаконной продажи снюсов. За первый день в ходе проверок изъяли 102 упаковки продукции без сертификатов.
Вчера: На въезде в Крым задержали граждан Украины с «запрещенными семенами». Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым заявили, что «пресекли попытку ввоза из Украины семян конопли, сообщили в пресс-службе ведомства».
Вчера: Крымчанин стал фигурантом уголовного дела за создание фирмы-однодневки. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Первомайского района Крыма, который подозревается в том, что стал подставным лицом при создании фирмы-однодневки.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/28/kak-budut-rabotat-ekstrennye-sluzhby-v-novyi-god-v-krymu-126363/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:11 Как будут работать экстренные службы в Новый год в Крыму
18:58 Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой
18:18 В Крыму накажут АЗС за необоснованные цены на топливо
17:26 В Симферополе школьник покончил с собой из-за неразделенной любви
16:40 Приезжий таксист в Симферополе избил пассажира
15:59 Моржи из российской «китовой тюрьмы» находятся на карантине в Ялте
15:43 Летевший в Крым самолет совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
15:22 Стало известно когда в Севастополе полностью запретят продажу снюса