Как будут работать экстренные службы в Новый год в Крыму

Новогодние каникулы для работающих в Крыму объявлены с 31 декабря по 8 января 2020 года включительно.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасательная служба полуострова будет работать в режиме повышенной готовности. Для обеспечения безопасности привлекут около полутора тысяч человек и более 500 единиц техники по всему Крыму. Кроме этого, экстренные службы будут контролировать места проведения новогодних елок и другие массовые мероприятия.

В режиме 24/7 будет работать «горячая линия» МЧС, на которую можно будет позвонить в случае чрезвычайной ситуации: +7 (3653) 60-49-49 или общероссийский номер 112.

Служба МВД в Крыму также будет работать в усиленном режиме и круглосуточно. В экстренном случае можно набрать короткий номер 102, 020 или также 112. В дежурную часть полиции можно дозвониться по номеру +7 (3652) 73-46-13, а также по «телефону доверия» по номеру 128.

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Новогодние праздники оставили без выходных и медиков. Им также приходится работать в усиленном режиме.

Травматологическая поликлиника «Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6» будет работать круглосуточно, так как и приемное отделение. Телефон горячей линии больницы + 7 (3652) 22-03-22 или 103.

Кроме этого, все приемные отделения в Крыму также будут работать в круглосуточном режиме.

Все остальные городские поликлиники и больницы начнут прием плановых пациентов с 9 января.

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