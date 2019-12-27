Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Часть Крыма останется без воды в понедельник Севастополь могут перевести на почасовую подачу воды Более ста скважин в Крыму стали техническими У Зеленского рассказали, подаст ли Украина воду в Крым В Крыму продолжают бурить скважины для подачи питьевой воды
Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019
© Новости Крыма
Госучреждение «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» и компания «Аргент Альянс» заключили контракт стоимостью 103,39 миллиона рублей (деньги федерального бюджета). Фирма должна за год подготовить технико-экономическое обоснование использования Межгорного водохранилища «для восполнения дефицита воды и водообеспеченности города Симферополя и других вододефицитных регионов». Эта работа предусмотрена федеральной целевой программой социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
По информации, озвученной госучреждением, предполагается строительство и реконструкция сетей и сооружений системы наполнения водохранилища, его реконструкция, а также реконструкция водопроводных очистных сооружений Жаворонки, водоводов от Жаворонков до водопроводной сети в направлении Севастополя, Симферополя и Бахчисарая. Все должно быть завершено в декабре 2022 года.
Межгорное водохранилище, которое должно помочь в водоснабжении южной, центральной и юго-западной частей полуострова, будет наполняться, как планируется, водами рек Кача, Альма, Бельбек и Салгир. Но перечень может быть изменен во время подготовки технико-экономического обоснования и разработки проектной документации, уточнило «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».
О необходимости использовать Межгорное водохранилище (находится в Сакском районе) президенту России сообщил в марте этого года сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимир Немцев (с сентября 2019 года — спикер заксобрания Севастополя). Владимир Путин ответил ему, что федеральный центр думает над тем, как решить задачу водоснабжения Крымского полуострова после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины, по которому поступала днепровская вода.
Читайте: В Симферополе вырубили полсотни кустов и деревьев
«Я знаю эту проблему лично, мы ее не оставим, не оставим до тех пор, пока не решим окончательно», — подчеркнул глава государства.
Поручение о подготовке до 1 октября 2019 года необходимой документации по использованию Межгорного водохранилища Путин дал в начале апреля этого года.
Этот вариант — проблемный по своим социальным, экологическим и рекреационным последствиям, считает ведущий эксперт госучреждения Севастополя «Экоцентр» Алексей Федоров. Он привел пример: регулировка Бельбека и Качи погубит пляжи в районе курортных поселков Любимовка и Орловка.
Компания «Аргент Альянс», которая займется просчитыванием использования Межгорного водохранилища, из Московской области. У фирмы, согласно ЕГРЮЛ РФ, два собственника: предприниматели Артем Виноградов и Николай Фирсов. Первый в 2019, 2016 и 2014 годах безуспешно пытался избраться в муниципальные и областной советы Подмосковья. Согласно сведениям системы Rusprofile, предприятие получило 173 госконтракта на сумму 987,3 миллиона рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: За два года в Крыму лишили лицензии 54 управляющие компании. На основании решения Лицензионной комиссии РК и Инспекции по жилищному надзору Крыма начиная с 2018 года в республике лишили лицензии 54 управляющие организации.
Вчера: В Ялте пообещали благоустроить восемь парков и скверов. В МБУ «Зеленстрой» требуются ландшафтный дизайнер, агроном по защите растений, мастер по содержанию парков и скверов, столяра, рабочих зеленого строительства 1,2,3,4 разрядов для проведения работ по уходу за зелеными насаждениями, санитарной очистке территорий и других работ.
Вчера: В Симферополе вырубили полсотни кустов и деревьев. Полсотни зеленых насаждений было незаконно вырублено на территории Симферопольского лесничества в районе Марьино.
Среда, 25 декабря 2019: Мост на улице Гагарина в Симферополе отремонтируют только к марту. Мост на улице Гагарина в крымской столице будет полностью отремонтирован к марту 2020 года.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/27/vlasti-kryma-zanyalis-porucheniem-putina-ob-ustranenii-defitsita-vody-126287/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:41 В Крыму резко выросла смертность на пожарах
15:02 На востоке Крыма - новый случай бешенства
14:39 Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице
14:27 Почти половина жителей Крыма вакцинировалась от гриппа
13:58 Полицейские задержали в Феодосии девушку во время закладки тайника с метамфитамином
13:13 Питерская фирма выиграла тендер по строительству дороги к крепости «Керчь» за 200 млн рублей
12:37 Крымчанин стал фигурантом уголовного дела за создание фирмы-однодневки
11:52 Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды