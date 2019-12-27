Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды

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В Крыму начали выполнять поручение Владимира Путина о подготовке документов для использования Межгорного водохранилища. Это при успешном осуществлении проекта позволит устранить дефицит воды на части полуострова.

Госучреждение «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» и компания «Аргент Альянс» заключили контракт стоимостью 103,39 миллиона рублей (деньги федерального бюджета). Фирма должна за год подготовить технико-экономическое обоснование использования Межгорного водохранилища «для восполнения дефицита воды и водообеспеченности города Симферополя и других вододефицитных регионов». Эта работа предусмотрена федеральной целевой программой социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

По информации, озвученной госучреждением, предполагается строительство и реконструкция сетей и сооружений системы наполнения водохранилища, его реконструкция, а также реконструкция водопроводных очистных сооружений Жаворонки, водоводов от Жаворонков до водопроводной сети в направлении Севастополя, Симферополя и Бахчисарая. Все должно быть завершено в декабре 2022 года.

Межгорное водохранилище, которое должно помочь в водоснабжении южной, центральной и юго-западной частей полуострова, будет наполняться, как планируется, водами рек Кача, Альма, Бельбек и Салгир. Но перечень может быть изменен во время подготовки технико-экономического обоснования и разработки проектной документации, уточнило «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

О необходимости использовать Межгорное водохранилище (находится в Сакском районе) президенту России сообщил в марте этого года сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимир Немцев (с сентября 2019 года — спикер заксобрания Севастополя). Владимир Путин ответил ему, что федеральный центр думает над тем, как решить задачу водоснабжения Крымского полуострова после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины, по которому поступала днепровская вода.

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«Я знаю эту проблему лично, мы ее не оставим, не оставим до тех пор, пока не решим окончательно», — подчеркнул глава государства.

Поручение о подготовке до 1 октября 2019 года необходимой документации по использованию Межгорного водохранилища Путин дал в начале апреля этого года.

Этот вариант — проблемный по своим социальным, экологическим и рекреационным последствиям, считает ведущий эксперт госучреждения Севастополя «Экоцентр» Алексей Федоров. Он привел пример: регулировка Бельбека и Качи погубит пляжи в районе курортных поселков Любимовка и Орловка.

Компания «Аргент Альянс», которая займется просчитыванием использования Межгорного водохранилища, из Московской области. У фирмы, согласно ЕГРЮЛ РФ, два собственника: предприниматели Артем Виноградов и Николай Фирсов. Первый в 2019, 2016 и 2014 годах безуспешно пытался избраться в муниципальные и областной советы Подмосковья. Согласно сведениям системы Rusprofile, предприятие получило 173 госконтракта на сумму 987,3 миллиона рублей.

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