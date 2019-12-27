В центре Севастополя взорвали 250-килограммовую бомбу

На одной из центральных улиц Севастополя сотрудники МЧС ликвидировали авиабомбу времен Второй мировой Войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

По информации ведомства, снаряд обнаружили во время земляных работ по улице Капитанской, в самом центре города возле памятника Солдату и Матросу. Авиабомба оказалась немецким снарядом SC-250 весом 250 кг.

После «находки» было принято решение уничтожить снаряд, так как перенести его в безопасное место было невозможно. Спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов и в соответствии со всеми правилами безопасности взорвали бомбу.

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Отмечается, что в спецоперации участвовали пиротехники, городские службы, а также 18 человек и три единицы техники МЧС.

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