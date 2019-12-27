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В России «пенсионная реформа» победила «Крымский мост»

Пятница
27 декабря 2019
19:21

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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27 декабря 2019


В России «пенсионная реформа» победила «Крымский мост»

© rg.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги уходящего года, опубликовав рейтинг самых значимых событий по мнению россиян.

Так, согласно данным  ВЦИОМ самым главным международным событием 2019 года россияне считают улучшение обстановки в Сирии  -  9% опрошенных. Второе и третье места делят выборы президента в Украине и встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским  - по 3% соответственно. 

В рейтинге внутрироссийских событий лидируют пенсионная реформа - 10% и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста - 4%.

Главными победами страны в 2019 году 7% россиян назвали достижения в фигурном катании, 5 % - успехи в Сирии, а 2% опрошенных отметили запуск поездов в Крым.

В тройку «скандалов» года, по оценкам россиян, вошли допинговый скандал - 7%, коррупция  - 4% и пенсионная реформа - 4%.

В рейтинге «политик года» первенство удерживает президент Владимир Путин – главным человеком его назвали 46% опрошенных. Второй по списку глава МИД РФ Сергей Лавров - 15%, на третьем месте – министр обороны Сергей Шойгу, которого назвали 10% респондентов, еще 7% проголосовали за главного ЛДПРовца Владимира Жириновского и 6 % - за премьер-министра России Дмитрий Медведева.

Читайте: Бывший крымский премьер рассказал, что будет с Крымом в случае его возвращения Украине

Самые лучшие спортсмены по мнению россиян – боец Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова – за них выступили 7% россиян, 1% им уступил футболист Артем Дзюба, а бойцы братья Емельяненко набрали по 4% голосов.

Рейтинг популярности актеров возглавили Александр Петров и Константин Хабенский – по 4%, а в среде музыкантов, по мнению россиян, самый лучший - Филипп Киркоров – его отметили 5% респондентов.

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Власть по-крымски

В России «пенсионная реформа» победила «Крымский мост»

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