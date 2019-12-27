В России «пенсионная реформа» победила «Крымский мост»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Так, согласно данным ВЦИОМ самым главным международным событием 2019 года россияне считают улучшение обстановки в Сирии - 9% опрошенных. Второе и третье места делят выборы президента в Украине и встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским - по 3% соответственно.
В рейтинге внутрироссийских событий лидируют пенсионная реформа - 10% и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста - 4%.
Главными победами страны в 2019 году 7% россиян назвали достижения в фигурном катании, 5 % - успехи в Сирии, а 2% опрошенных отметили запуск поездов в Крым.
В тройку «скандалов» года, по оценкам россиян, вошли допинговый скандал - 7%, коррупция - 4% и пенсионная реформа - 4%.
В рейтинге «политик года» первенство удерживает президент Владимир Путин – главным человеком его назвали 46% опрошенных. Второй по списку глава МИД РФ Сергей Лавров - 15%, на третьем месте – министр обороны Сергей Шойгу, которого назвали 10% респондентов, еще 7% проголосовали за главного ЛДПРовца Владимира Жириновского и 6 % - за премьер-министра России Дмитрий Медведева.
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Самые лучшие спортсмены по мнению россиян – боец Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова – за них выступили 7% россиян, 1% им уступил футболист Артем Дзюба, а бойцы братья Емельяненко набрали по 4% голосов.
Рейтинг популярности актеров возглавили Александр Петров и Константин Хабенский – по 4%, а в среде музыкантов, по мнению россиян, самый лучший - Филипп Киркоров – его отметили 5% респондентов.
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