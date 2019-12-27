В Никитском саду нарядили 11-метровую секвойю

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В Никитском ботаническом саду нарядили 11-метровый секвойядендрон, растущий у входа. Дерево украсили новогодними игрушками, сделанными детьми из Ялты.

«Благодарим всех детей, которые приняли участие в украшении нашего главного новогоднего дерева. На этот раз подготовка к событию шла с каким-то особым воодушевлением, что доказывает и большое количество переданных в сад игрушек. На этот раз их 340 (предыдущий рекорд «побит» более, чем на полусотню поделок). Спасибо всем детям, их родителям, которые помогали, и учителям за этот чудесный подарок мамонтову дереву – секвойядендрону», – сказал директор ботсада Юрий Плугатарь.

Сообщается, что всего в акции приняли участие 15 школ, два детских сада и три изостудии, а также ученики артековской школы.

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Как сообщили в пресс-службе, лучшие работы детей будут поощрены бесплатным пропуском во все парки сада на три персоны.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея и бамбуковая роща. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.

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