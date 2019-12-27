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Власть -> Власть по-крымски

В мэрии Херсона рассказали Путину об «исконно российских территориях»

Пятница
27 декабря 2019
17:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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27 декабря 2019


В мэрии Херсона рассказали Путину об «исконно российских территориях»

© Новости Крыма

Глава Херсонского горсовета Владимир Николаенко и депутаты возразили словам президента России Владимира Путина, который назвал Причерноморье «исконно русскими территориями».

Соответствующее обращение размещено на сайте горсовета Херсона.

«Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконно российские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели, благодаря собственной животной жестокости и коварству», – прокомментировал Николаенко.

По его мнению, такие заявления Путина нельзя оставлять без реакции.

«Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря. Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей, не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных», – считает Николаенко.

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Он отметил, что юг Украины является украинским «этнически, ментально, географически, культурно».

Обращение Николаенко поддержали 33 депутата городского совета.

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