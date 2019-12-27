Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму резко выросла смертность на пожарах

Пятница
27 декабря 2019
15:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019


В Крыму резко выросла смертность на пожарах

© Public Domain Pictures

Смертность на пожарах, произошедших с начала текущего года в Крыму, возросла на 42% по отношении к аналогичному прошлогоднему периоду.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуации Республики Крым Сергей Шахов.

«Гибель людей на пожарах с начала года составила 81 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 42% больше. Только с начала декабря на пожарах погибли 8 человек. Это вызывает очень серьезную обеспокоенность в МЧС» - цитирует Шахова пресс-служба министерства.

Последний случай произошел накануне в Симферополе. В однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома произошел пожар. Прибыв на место спасатели обнаружили погибшего. Министр отметил, что всего с начала текущего года спасатели ликвидировали более 5,2 тыс пожаров различного рода.

Читайте: В Крыму легковушка протаранила полицейский автозак

Ранее власти Крыма отметили увеличение числа погибших на пожарах в этом году. По данным на середину ноября от огня погибли 57 человек, но при этом было зафиксировано снижение количества самих пожаров.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В центре Севастополя взорвали 250-килограммовую бомбу. На одной из центральных улиц Севастополя сотрудники МЧС ликвидировали авиабомбу времен Второй мировой Войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Сегодня: На востоке Крыма - новый случай бешенства. Недалеко от села Токарево Кировского района Крыма зафиксировали новый случай бешенства животного.

Вчера: Дерево рухнуло на автомобили, парализовав движение в Симферополе. В Симферополе в результате непогоды вечером 25 декабря на проезжую часть дороги упало дерево, заблокировав легковые автомобили KIA RIO и Skoda, а также затруднив движение по дороге.

Вчера: В Симферополе пьяный мужчина с клинком кидался на прохожих. В крымской столице задержали 34-летнего мужчину, нападавшего с холодным оружием на прохожих.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/27/v-krymu-rezko-vyrosla-smertnost-na-pozharah-126261/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму резко выросла смертность на пожарах

В Крыму резко выросла смертность на пожарах

Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова

Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова

В Крыму иномарка протаранила три машины и врезалась в стену

В Крыму иномарка протаранила три машины и врезалась в стену

В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова

Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.