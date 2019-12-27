В Крыму резко выросла смертность на пожарах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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27 декабря 2019
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Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуации Республики Крым Сергей Шахов.
«Гибель людей на пожарах с начала года составила 81 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 42% больше. Только с начала декабря на пожарах погибли 8 человек. Это вызывает очень серьезную обеспокоенность в МЧС» - цитирует Шахова пресс-служба министерства.
Последний случай произошел накануне в Симферополе. В однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома произошел пожар. Прибыв на место спасатели обнаружили погибшего. Министр отметил, что всего с начала текущего года спасатели ликвидировали более 5,2 тыс пожаров различного рода.
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Ранее власти Крыма отметили увеличение числа погибших на пожарах в этом году. По данным на середину ноября от огня погибли 57 человек, но при этом было зафиксировано снижение количества самих пожаров.
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Сегодня: В центре Севастополя взорвали 250-килограммовую бомбу. На одной из центральных улиц Севастополя сотрудники МЧС ликвидировали авиабомбу времен Второй мировой Войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.
Сегодня: На востоке Крыма - новый случай бешенства. Недалеко от села Токарево Кировского района Крыма зафиксировали новый случай бешенства животного.
Вчера: Дерево рухнуло на автомобили, парализовав движение в Симферополе. В Симферополе в результате непогоды вечером 25 декабря на проезжую часть дороги упало дерево, заблокировав легковые автомобили KIA RIO и Skoda, а также затруднив движение по дороге.
Вчера: В Симферополе пьяный мужчина с клинком кидался на прохожих. В крымской столице задержали 34-летнего мужчину, нападавшего с холодным оружием на прохожих.
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