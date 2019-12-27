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Власть -> Развитие Крыма

В Крыму решили придумать закон о яхтенном туризме

Пятница
27 декабря 2019
11:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Декабрь 2019
27 декабря 2019


Проект закона о яхтенном туризме решили подготовить крымские депутаты при сотрудничестве с коллегами из Севастополя и Краснодарского края.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Мы разрабатываем (законопроект) в Республике Крым, передаем Севастополю, Калининграду, Санкт-Петербургу. Они на базе этого закона вносят свои предложения. Мы весной проводим совещание в Крыму, чтобы создать один региональный закон, который затем каждый регион примет, рассказал он. – После принятия всеми регионами мы предложим его для базового закона на федеральный уровень».

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Черняк отметил, что этот проект будет разрабатываться совместно парламентариями Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

Он напомнил, что на побережье Республики Крым планируется создать 17 яхтенных марин. Предполагается, что документ будет регулировать сферу яхтенного туризма и условия ведения бизнеса в этой сфере.

Ранее, этим летом Крым и Краснодарский край связал новый яхтенный туристический маршрут.

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Среда, 25 декабря 2019: Моржей из российской «китовой тюрьмы» отправили в Крым. Шесть моржей из «китовой тюрьмы», которая находилась в Приморье, отправлены заказчику ООО «Акватория» в Ялту.

Среда, 25 декабря 2019: Одобрен проект строительства игорной зоны в Крыму. Инвестиционный совет Республики Крым поддержал проект строительства в Кацивели игорной зоны, включающий казино и гостиничный комплекс, с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

 

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