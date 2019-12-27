В Крыму решили придумать закон о яхтенном туризме

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019
Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Мы разрабатываем (законопроект) в Республике Крым, передаем Севастополю, Калининграду, Санкт-Петербургу. Они на базе этого закона вносят свои предложения. Мы весной проводим совещание в Крыму, чтобы создать один региональный закон, который затем каждый регион примет, рассказал он. – После принятия всеми регионами мы предложим его для базового закона на федеральный уровень».
Читайте: Электрификация железной дороги в Крыму обойдется в 600 млн долларов
Черняк отметил, что этот проект будет разрабатываться совместно парламентариями Крыма, Севастополя и Краснодарского края.
Он напомнил, что на побережье Республики Крым планируется создать 17 яхтенных марин. Предполагается, что документ будет регулировать сферу яхтенного туризма и условия ведения бизнеса в этой сфере.
Ранее, этим летом Крым и Краснодарский край связал новый яхтенный туристический маршрут.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку. В региональной власти верят, что в сельской зоне Сакского района появится пятизвездочная гостиница.
Вчера: Севастопольские археологи рассказали, что нашли у берегов Сирии. В ходе сирийской экспедиции ученые Севастопольского госуниверситета зафиксировали более 70 подводных объектов вероятно античного периода.
Среда, 25 декабря 2019: Моржей из российской «китовой тюрьмы» отправили в Крым. Шесть моржей из «китовой тюрьмы», которая находилась в Приморье, отправлены заказчику ООО «Акватория» в Ялту.
Среда, 25 декабря 2019: Одобрен проект строительства игорной зоны в Крыму. Инвестиционный совет Республики Крым поддержал проект строительства в Кацивели игорной зоны, включающий казино и гостиничный комплекс, с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/27/v-krymu-reshili-pridumat-zakon-o-yahtennom-turizme-126307/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:41 В Крыму резко выросла смертность на пожарах
15:02 На востоке Крыма - новый случай бешенства
14:39 Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице
14:27 Почти половина жителей Крыма вакцинировалась от гриппа
13:58 Полицейские задержали в Феодосии девушку во время закладки тайника с метамфитамином
13:13 Питерская фирма выиграла тендер по строительству дороги к крепости «Керчь» за 200 млн рублей
12:37 Крымчанин стал фигурантом уголовного дела за создание фирмы-однодневки
11:52 Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды