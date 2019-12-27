Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

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Киев привлек к финансовой ответственности иностранную авиакомпанию, которая нарушила воздушное пространство в пределах полуострова.

В бюджет Украины впервые за время потери контроля над Крымом поступили денежные средства, которые взыскали в виде штрафа за нарушение воздушного пространства полуострова. Об этом 26 декабря сообщило информагентство Минобороны АрміяINFORM. Отмечается, что речь идет о денежных средствах, полученных в результате привлечения к финансовой ответственности казахского акционерного общества Авиакомпания Euro-Asia Air. Самолет указанного АО 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах запретной зоны над полуостровом. В ноябре этого года Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за нарушение в сфере гражданской авиации. «Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен», − подчеркнуло агентство. В АрміяINFORM уточнили, что с марта 2014 года «число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах аннексированного полуострова» превысило 200 тысяч. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составили уже 13 миллиардов гривен.

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