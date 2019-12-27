Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов Туристический сезон в Крыму сорвали медузы Крым заработал 400 рублей с каждого туриста Хамство, цены и закрытая дверь: итоги туристического сезона в Крыму Аксенов думает, что Крым с начала года принял 6,5 млн туристов

© Flickr

Организованный сегмент турпотока в Крым по итогам 2019 года вырастет в среднем на 5%.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Посчитать число туристов, прибывших на полуостров самостоятельно, довольно сложно, так как четкой методики не существует, а большая часть мест размещения находится в тени. Согласно официальной крымской статистики, с января по ноябрь 2019 г. прирост общего турпотока в Крым (и самостоятельные, и организованные туристы) составил 9,5%.

Напомним, 65% годового турпотока в Крым приходится на июнь – август. В этом году туроператоры завершили летний сезон с небольшим приростом.

«В начале года мы ждали более значительного роста. Продажи туров по раннему бронированию в первом квартале 2019 г. шли с приростом 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но в апреле и мае темп замедлился, а в июне продажи пошли еще хуже», – цитирует «Вестник АТОР» генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Аналогичную тенденцию отмечают и другие туроператоры, указывая на экономическую составляющую. Заранее бронируют туры те, кто точно определился с местом и временем отдыха, и уверен в своих планах. В основном, это более обеспеченные люди, чем туристы, покупающие путевки в последнюю минуту.

Спад продаж ближе к сезону объясняется тем, что цены к лету ни в отелях Крыма, ни у перевозчиков не снизились. Поэтому те, кто хотел купить тур спонтанно, «в последнюю минуту» и подешевле, оказались разочарованы, и многие отменили поездку или выбрали другое направление.

Читайте: Парламент Крыма решил выступить против российского закона о туризме

Тем не менее, все туроператоры позитивно оценили завершившийся сезон.

«Открытие автодороги в Крым через мост положительно сказалось на динамике продаж Крыма, и тем самым более близкие регионы к Крымскому мосту оказались в более выгодном положении, – отметили в компании «Мультитур». – Последние несколько лет в курортный сезон все большее количество туристов выбирают личный транспорт для передвижения к месту отдыха не только в Крым, но и на другие курорты. Это связано с высокой стоимостью авиабилетов».

По информации минтуризма РК, за 11 месяцев текущего года в Крым по мосту на автомобиле приехало 57% от общего количества туристов. Сам Крым оказался к этому не готов: туристы не могли найти парковку, на дорогах постоянно образовывались заторы.

По данным туроператоров, география отдыха организованных туристов в Крыму в этом году практически не изменилась. Большинство, как и ранее, выбирает Южный берег Крыма, где, как раз и отмечаются, наибольшие проблемы и с парковками, и с пропускной способностью дорог.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Парламент Крыма решил выступить против российского закона о туризме. Крымские депутаты решили обратиться к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения».

Вчера : В России решили, что турпоток в Крым с запуском поездов вырастет еще на 20 процентов. Ростуризм ожидает увеличения на 20% турпотока в Крым после восстановления железнодорожного сообщения с полуостровом.

Пятница, 13 декабря 2019 : Эксперт оценила качество и стоимость отдыха в Крыму. Курорты республики предлагают отдых по доступным ценам, однако необходимо повышать качество предоставляемых услуг.

Четверг, 12 декабря 2019 : Власти Крыма решили позвать на Новый год американских и европейских туристов. Председатель Госкомитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк пригласил туристов с Запада на новогодние каникулы в Крым.