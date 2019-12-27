Спустя много лет в ялтинской городской больнице новый главврач

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Его представил глава администрации города Ялта Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания. При этом градоначальник отметил, что в данный момент завершается процесс передачи ялтинской городской больницей №1 на федеральный уровень управления и финансирования.
— Александр Николаевич имеет большой опыт работы. Врач — кардиолог с профессиональными и управленческими навыками ценится как специалист и как руководитель в сфере здравоохранения, — подчеркнул глава администрации.В свою очередь, Александр Калинин отметил, что в ближайшее время Ялтинская городской больницей №1 вернет свое историческое название, и вновь будет именоваться «Ливадийская больница», что более привычно для ялтинцев.
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— Структура и коллектив больницы сохранятся полностью. Работы предстоит много и я надеюсь на обратную связь от жителей города, чтобы ситуация менялась к лучшему, — заверил новый главврач и добавил, что работа по передаче проводится в кратчайшие сроки и никак не отразится на рабочем процессе.
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