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Власть -> Власть по-крымски

Спустя много лет в ялтинской городской больнице новый главврач

Пятница
27 декабря 2019
17:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019


Назначен новый главный врач филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму — ялтинской городской больницы №1. Им стал кардиолог из Москвы Александр Калинин.

Его представил глава администрации города Ялта Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания. При этом градоначальник отметил, что в данный момент завершается процесс передачи ялтинской городской больницей №1 на федеральный уровень управления и финансирования.

— Александр Николаевич имеет большой опыт работы. Врач — кардиолог с профессиональными и управленческими навыками ценится как специалист и как руководитель в сфере здравоохранения, — подчеркнул глава администрации.В свою очередь, Александр Калинин отметил, что в ближайшее время Ялтинская городской больницей №1 вернет свое историческое название, и вновь будет именоваться «Ливадийская  больница», что более привычно для ялтинцев.

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— Структура и коллектив больницы сохранятся полностью. Работы предстоит много и я надеюсь на обратную связь от жителей города, чтобы ситуация менялась к лучшему, — заверил новый главврач и добавил, что работа по передаче проводится в кратчайшие сроки и никак не отразится на рабочем процессе. 

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