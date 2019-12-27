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Власть -> Транспорт Крыма

Симферополь стоит в тотальных пробках

Пятница
27 декабря 2019
15:58

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019


Улицы крымской столицы уже не только утром, но и вечером «становятся» красными и «тонут» в пробках. Перед Новым годом ситуация ухудшается.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

В послеобеденное время самые «красные» пробки  наблюдаются в центре. Без малейшего намека на движение полностью «стоит» проспект Кирова и прилегающие к нему улицы.

Ленина, Караимская, Маяковского, Карла Маркса – все они обозначены в сервисе отслеживания пробок красным цветом. Также заторы наблюдаются в районе ТЦ «Меганом»: Евпаторийское шоссе обозначено красным.

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Также беспросветно бордовым «светятся» улицы Шмидта, Воровского и Киевская. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Российский генерал стал новым директором «Крымавтотранса». Новым директором ГУП РК «Крымавтотранс» стал Андрей Бессмертный. Руководителя представили во время рабочего визита на предприятие вице-премьера Крыма Юлии Жуковой и министра транспорта республики Сергея Карпова, сообщает пресс-служба «Крымавтотранса» в своем Telegram-канале.

Сегодня: Многодетные родители не будут платить за парковку в Симферополе на праздники. Члены многодетных семей смогут оставлять свои автомобили на платных парковках Симферополя бесплатно с 30 декабря по 7 января.

Сегодня: Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Киев привлек к финансовой ответственности иностранную авиакомпанию, которая нарушила воздушное пространство в пределах полуострова.

Вчера: Из-за Крыма «Украэрорух» потерял почти миллиард долларов. По сообщению компании, «из-за аннексии Крыма и окуппации части Донбасса предприятие «Украэрорух» недополучил 19 млрд грн».

 

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