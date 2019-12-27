Симферополь стоит в тотальных пробках

Улицы крымской столицы уже не только утром, но и вечером «становятся» красными и «тонут» в пробках. Перед Новым годом ситуация ухудшается.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

В послеобеденное время самые «красные» пробки наблюдаются в центре. Без малейшего намека на движение полностью «стоит» проспект Кирова и прилегающие к нему улицы.

Ленина, Караимская, Маяковского, Карла Маркса – все они обозначены в сервисе отслеживания пробок красным цветом. Также заторы наблюдаются в районе ТЦ «Меганом»: Евпаторийское шоссе обозначено красным.

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Также беспросветно бордовым «светятся» улицы Шмидта, Воровского и Киевская.

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