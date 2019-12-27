Российский генерал стал новым директором «Крымавтотранса»

Новым директором ГУП РК «Крымавтотранс» стал Андрей Бессмертный. Руководителя представили во время рабочего визита на предприятие вице-премьера Крыма Юлии Жуковой и министра транспорта республики Сергея Карпова, сообщает пресс-служба «Крымавтотранса» в своем Telegram-канале.

«В рамках визита сотрудникам представлен новый директор предприятия, им стал Андрей Григорьевич Бессмертный, – сообщили в «Крымавтотрансе». – Он более 35 лет проходил службу на различных командных должностях в Вооруженных силах Советского Союза и Российской Федерации, а также в министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Участник боевых действий, ветеран военной службы».

С августа 2019 года должность руководителя «Крымавтотранса» занимал Юрий Рыжкин. О его увольнении стало известно уже в октябре 2019 года. Тогда глава Крыма объявил о смене руководителей трех транспортных предприятий республики как неэффективных.

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Предыдущий директор госпредприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук лишился должности в начале июля этого года. Одной из причин увольнения стала ситуация с подсадкой безбилетников на территории автостанций или прямо рядом с ними.

Андрей Бессмертный с 2011 года занимал должность руководителя регионального управления МЧС по Вологодской области. Позже генерал-майор стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, связанного с созданием на территории субъекта комплексной системы безопасности жизнедеятельности. В 2016 году Бессмертный покинул пост по собственному желанию. В ноябре 2018 года суд оправдал экс-начальника управления МЧС и снял с него все претензии по возмещению ущерба.

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