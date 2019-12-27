Разведсамолет США несколько часов летал вдоль берегов Крыма

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет вблизи берегов Крыма и Кубани.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолет с позывным MOHO71 вылетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит, совершил полет вдоль всего побережья Краснодарского края, начиная от Сочи. После чего в течение более трех часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крымского полуострова.

Самолет совершал полет на высоте около 9 тысяч метров. В районе Севастополя американский самолет приблизился к побережью на расстояние около 50 километров.

Читайте: Российские летчики провели «воздушные дуэли» над Крымом

На борту самолета RC-135W установлено оборудование для радиоперехвата, перехвата электронных сигналов и определения местоположения их источников на большом расстоянии. Он предназначен для отслеживания активности вооруженных сил, в том числе, для сбора информации о режиме работы систем ПВО.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : На подъем затонувшего в Севастополе дока с подлодкой уйдет полгода. На работы по подъему затонувшего в Севастополе плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода уйдет до шести месяцев.

Вчера : Военнослужащие обжаловали приговор за случайный пуск ракеты в Крыму. Двое военнослужащих, совершившие случайный пуск авиационной управляемой ракеты в Крыму, обжаловали взыскание с них 31 млн рублей.

Вчера : В Ялте уклонистов от службы в российской армии ищут с помощью казаков. Ялта выполнила основной план осеннего призыва-2019, но еще предстоит дополнительно направить на службу четыре десятка горожан.

Вчера : Патрульный корабль ЧФ России уничтожил беспилотники. Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» провел учение по противовоздушной обороне (ПВО), в ходе которого уничтожил беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.