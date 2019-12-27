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Власть -> Армия и флот

Разведсамолет США несколько часов летал вдоль берегов Крыма

Пятница
27 декабря 2019
20:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Декабрь 2019
27 декабря 2019


Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил многочасовой полет вблизи берегов Крыма и Кубани.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолет с позывным MOHO71 вылетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит, совершил полет вдоль всего побережья Краснодарского края, начиная от Сочи. После чего в течение более трех часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крымского полуострова.

Самолет совершал полет на высоте около 9 тысяч метров. В районе Севастополя американский самолет приблизился к побережью на расстояние около 50 километров.

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На борту самолета RC-135W установлено оборудование для радиоперехвата, перехвата электронных сигналов и определения местоположения их источников на большом расстоянии. Он предназначен для отслеживания активности вооруженных сил, в том числе, для сбора информации о режиме работы систем ПВО.

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