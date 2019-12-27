Разведсамолет США несколько часов летал вдоль берегов Крыма

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Отмечается, что самолет с позывным MOHO71 вылетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит, совершил полет вдоль всего побережья Краснодарского края, начиная от Сочи. После чего в течение более трех часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крымского полуострова.
Самолет совершал полет на высоте около 9 тысяч метров. В районе Севастополя американский самолет приблизился к побережью на расстояние около 50 километров.
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На борту самолета RC-135W установлено оборудование для радиоперехвата, перехвата электронных сигналов и определения местоположения их источников на большом расстоянии. Он предназначен для отслеживания активности вооруженных сил, в том числе, для сбора информации о режиме работы систем ПВО.
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