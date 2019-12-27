Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 декабря

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27 декабря 2019
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 27 декабря.
В Симферополе в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 89 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.
В Ялте утром пасмурная погода, в течение дня и вечером - небольшой снег. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 95 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +1 до +4, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.
В Севастополе в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 79 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.
В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов. Ветер северо-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 89 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 7, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
В Евпатории в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 80 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.
В Джанкое в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 92 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 8, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.
В Армянске в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 90 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 6, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 11 градусов тепла. По городам: в Алупке - 11, в Алуште - 11, в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Коктебеле - 10, в Массандре - 11, в Севастополе - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 8, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на четверг 12 декабря
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Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 11, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 76 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
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