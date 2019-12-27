Полицейские задержали в Феодосии девушку во время закладки тайника с метамфитамином

Феодосийские полицейские задержали 20-летнюю местную жительницу, которая распространяла наркотики путем организации закладок.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Молодая гражданка задержана полицейскими с поличным в тот момент, когда осуществляла закладки с запрещенными веществами в районе горы Лысая. Злоумышленница призналась, что уже успела сделать ряд тайников», – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у девушки мобильный телефон, в котором хранилась информация об уже сделанных тайниках. «В ходе выезда следственно-оперативной группы было обнаружено 19 свертков с таблетками общим количеством 57 штук. Согласно заключению эксперта, таблетки содержат в своем составе полусинтетическое психоактивное вещество МДМА (N-метамфетамин)», – добавили в МВД.

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В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Суд избрал девушке меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Понедельник, 23 декабря 2019 : Два жителя Краснодарского края России украли в Крыму экскаватор. Ленинский районный суд Республики Крым признал двух жителей Краснодарского края виновными в краже экскаватора со строительства трассы. Как сообщила пресс-служба суда, организатору назначено наказание два года и шести месяцев, а исполнителю четырех лет заключения.