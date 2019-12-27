Полицейские задержали в Феодосии девушку во время закладки тайника с метамфитамином

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Феодосия
Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Молодая гражданка задержана полицейскими с поличным в тот момент, когда осуществляла закладки с запрещенными веществами в районе горы Лысая. Злоумышленница призналась, что уже успела сделать ряд тайников», – говорится в сообщении.
Полицейские изъяли у девушки мобильный телефон, в котором хранилась информация об уже сделанных тайниках. «В ходе выезда следственно-оперативной группы было обнаружено 19 свертков с таблетками общим количеством 57 штук. Согласно заключению эксперта, таблетки содержат в своем составе полусинтетическое психоактивное вещество МДМА (N-метамфетамин)», – добавили в МВД.
Читайте: В Симферополе задержали мужчину, избившего свою сожительницу
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Суд избрал девушке меру пресечения в виде домашнего ареста.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Симферополец проведет 18 лет в колонии за заказ и сбыт наркотиков. Центральный районный суд Симферополя приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере.
Вчера: Житель Алупки обворовал собственного отца. Ялтинские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в хищении имущества и денежных средств у собственного отца.
Вчера: Ялтинец украл у сожительницы фамильный офицерский кортик. Ялтинские полицейские оперативно раскрыли кражу офицерского кортика.
Понедельник, 23 декабря 2019: Два жителя Краснодарского края России украли в Крыму экскаватор. Ленинский районный суд Республики Крым признал двух жителей Краснодарского края виновными в краже экскаватора со строительства трассы. Как сообщила пресс-служба суда, организатору назначено наказание два года и шести месяцев, а исполнителю четырех лет заключения.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/27/politseiskie-zaderzhali-v-feodosii-devushku-vo-vremya-zakladki-tainika-s-metamfitaminom-126311/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:41 В Крыму резко выросла смертность на пожарах
15:02 На востоке Крыма - новый случай бешенства
14:39 Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице
14:27 Почти половина жителей Крыма вакцинировалась от гриппа
13:58 Полицейские задержали в Феодосии девушку во время закладки тайника с метамфитамином
13:13 Питерская фирма выиграла тендер по строительству дороги к крепости «Керчь» за 200 млн рублей
12:37 Крымчанин стал фигурантом уголовного дела за создание фирмы-однодневки
11:52 Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды