Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

Полицейские задержали в Феодосии девушку во время закладки тайника с метамфитамином

Пятница
27 декабря 2019
13:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019


Феодосийские полицейские задержали 20-летнюю местную жительницу, которая распространяла наркотики путем организации закладок.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Молодая гражданка задержана полицейскими с поличным в тот момент, когда осуществляла закладки с запрещенными веществами в районе горы Лысая. Злоумышленница призналась, что уже успела сделать ряд тайников», – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у девушки мобильный телефон, в котором хранилась информация об уже сделанных тайниках. «В ходе выезда следственно-оперативной группы было обнаружено 19 свертков с таблетками общим количеством 57 штук. Согласно заключению эксперта, таблетки содержат в своем составе полусинтетическое психоактивное вещество МДМА (N-метамфетамин)», – добавили в МВД.

Читайте: В Симферополе задержали мужчину, избившего свою сожительницу

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Суд избрал девушке меру пресечения в виде домашнего ареста.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Симферополец проведет 18 лет в колонии за заказ и сбыт наркотиков. Центральный районный суд Симферополя приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере.

Вчера: Житель Алупки обворовал собственного отца. Ялтинские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в хищении имущества и денежных средств у собственного отца.

Вчера: Ялтинец украл у сожительницы фамильный офицерский кортик. Ялтинские полицейские оперативно раскрыли кражу офицерского кортика.

Понедельник, 23 декабря 2019: Два жителя Краснодарского края России украли в Крыму экскаватор. Ленинский районный суд Республики Крым признал двух жителей Краснодарского края виновными в краже экскаватора со строительства трассы. Как сообщила пресс-служба суда, организатору назначено наказание два года и шести месяцев, а исполнителю четырех лет заключения.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/27/politseiskie-zaderzhali-v-feodosii-devushku-vo-vremya-zakladki-tainika-s-metamfitaminom-126311/

 
 

Криминал

В Крыму посчитали чиновников-коррупционеров

В Крыму посчитали чиновников-коррупционеров

Россиянин получил 12 лет колонии по обвинению в убийстве крымского бизнесмена

Россиянин получил 12 лет колонии по обвинению в убийстве крымского бизнесмена

Мошенники собирают деньги на памятник убитой в Крыму девочки

Мошенники собирают деньги на памятник убитой в Крыму девочки

Мошенники через поддельные интернет-сайты обворовывают крымчан

Мошенники через поддельные интернет-сайты обворовывают крымчан

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
СЮЖЕТ
Курортный сезон

Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму

Тренды недели

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.