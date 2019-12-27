Почти половина жителей Крыма вакцинировалась от гриппа

В управлении Роспотребнадзора Крыма сообщают о завершении вакцинации против гриппа на полуострове, по итогам которой привито почти половина населения.

«На территории полуострова завершена вакцинальная кампания иммунизации против гриппа детского и взрослого населения. По ее итогам в 2х субъектах привито против данной нозологиит 1086014 человека, в том числе 226684 детей. Привито 47% населения полуострова», – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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В Крыму и Севастополе в сентябре стартовала кампания по вакцинации против гриппа.

Ранее сообщалось, что на полуострове прогнозируют высокий уровень заболеваемости гриппом в этом году. В Крыму в начале декабря Роспотребнадзор фиксировал рост заболеваемости ОРВИ.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В крымском Минздраве рассказали о случайных половых контактах. Употребление алкоголя может привести к потере контроля над поступками и случайным половым контактам, которые могут стать причиной заболеваний.

Вчера : В Крыму заявили о снижении детской смертности. Детская смертность в Республике Крым снизилась на 35% за пять лет, а младенческая смертность (смертность детей до одного года) за этот же период снижена на 26%.

Вторник, 17 декабря 2019 : Власти заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Крыму. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю зафиксировало снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму на 12,3%.

Вторник, 17 декабря 2019 : Путин подписал закон о продлении на год сроков лицензирования медучреждений Крыма. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма еще на год – до 1 января 2021 года.